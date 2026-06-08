Turiști evacuați de pe o plajă de la marea Neagră din cauza unei alarme de apărare aeriană. Oamenii au rupt-o la fugă

Incidentul s-a produs duminică pe o plajă din sudul Rusiei. Conform NEXTA, este vorba despre plaja din Sirius, aflată în regiunea Krasnodar.
Turiștii aflați pe plaja de la Marea Neagră au fost evacuați de urgență de pe plajă după ce alarma de apărare aeriană a început să sune. O vacanță de vis, a fost comentariul ironic al celor care au publicat imaginile cu turiștii fugind de pe plajă.
Regiunea Krasnodar din sud-estul Rusiei este atacată frecvent de ucraineni cu drone. Sunt vizate în special obiectivele militare și economice, dar alarmele vizează și centrele de transport și zonele turistice din Rusia.