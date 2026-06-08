Turiști evacuați de pe o plajă de la marea Neagră din cauza unei alarme de apărare aeriană. Oamenii au rupt-o la fugă

Turiștii aflați pe o plajă de la Marea Neagră au fost evacuați din cauza unei alarme de apărare aeriană. Oamenii au rupt-o la fugă pentru a căuta adăpost.