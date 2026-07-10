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Arestări în Grecia după incendiul de la banca Marfin. Doi suspecți, reținuți la 15 ani de la atacul mortal

Autoritățile din Grecia au anunțat arestarea a doi suspecți în cazul atacului incendiar asupra unei sucursale a băncii Marfin din Atena, tragedie petrecută în 2010 și soldată cu moartea a trei angajați.
Arestări în Grecia după incendiul de la banca Marfin. Doi suspecți, reținuți la 15 ani de la atacul mortal
Andrei Rachieru
10 iul. 2026, 16:27, Știri externe
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Anchetatorii au emis și un mandat de arestare pe numele unei a treia persoane, în cadrul investigației privind unul dintre cele mai grave episoade de violență din timpul crizei economice elene.

Potrivit poliției elene, reținerile au fost posibile după o nouă analiză a probelor și a fotografiilor realizate în ziua incidentului, comparate cu imagini surprinse la alte proteste desfășurate în aceeași perioadă, scrie Reuters.

Tragedia care a marcat începutul crizei economice

Atacul a avut loc pe 5 mai 2010, în timpul unei greve generale de amploare organizate împotriva măsurilor de austeritate impuse în schimbul primului pachet de salvare financiară acordat Greciei de statele din zona euro și Fondul Monetar Internațional (FMI).

În acea zi, zeci de mii de angajați și funcționari publici au ieșit în stradă pentru a protesta față de reducerile bugetare și reformele economice.

Manifestațiile au degenerat în confruntări violente între grupuri de tineri cu fețele acoperite și forțele de ordine, care au intervenit folosind gaze lacrimogene și grenade asurzitoare pentru dispersarea mulțimii.

În timpul violențelor, mai multe persoane au aruncat cocktailuri Molotov asupra unei sucursale a băncii Marfin din centrul Atenei. Incendiul izbucnit în clădire a blocat angajații aflați în interior.

Trei oameni și-au pierdut viața

În urma incendiului, un bărbat și două femei au murit intoxicați cu fum, după ce nu au mai reușit să iasă din clădirea cuprinsă de flăcări. Una dintre victime era însărcinată, fapt care a amplificat emoția publică provocată de tragedie.

Incidentul a rămas unul dintre cele mai dramatice momente din perioada protestelor împotriva austerității și a devenit un simbol al violențelor care au însoțit începutul crizei datoriilor suverane din Grecia.

De-a lungul anilor, autoritățile au continuat investigațiile pentru identificarea autorilor atacului, însă cazul a rămas nerezolvat până în prezent.

Ancheta continuă

Poliția elenă a precizat că cei doi suspecți au fost arestați în urma reevaluării probelor strânse în dosar. Anchetatorii au comparat imaginile și alte elemente de probă din timpul protestului din 5 mai 2010 cu materiale provenite de la alte manifestații, ceea ce a permis identificarea persoanelor suspectate de implicare în atac.

Totodată, autoritățile au emis un mandat de arestare pe numele unei a treia persoane, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor responsabilităților în acest dosar.

Arestările reprezintă un pas important într-o anchetă care durează de 15 ani și readuc în atenția opiniei publice una dintre cele mai dureroase tragedii asociate crizei economice din Grecia.

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