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Bucureștiul, în topul european al plângerilor privind păduchii de pat din hoteluri

Bucureștiul intră într-un top european nedorit. Roma ocupă primul loc, cu cele mai multe plângeri despre păduchi de pat și paturi murdare.
Bucureștiul, în topul european al plângerilor privind păduchii de pat din hoteluri
Andreea Tobias
19 iun. 2026, 20:18, Știrile zilei
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Roma conduce topul destinațiilor europene cu cele mai multe reclamații privind păduchii de pat și paturile murdare.

Un studiu făcut de MattressNextDay arată că Roma este destinația europeană cu cele mai multe plângeri legate de păduchi de pat și paturi murdare. Cercetătorii au analizat 12,9 milioane de recenzii de hoteluri de pe TripAdvisor, din 59 de destinații turistice europene.

Compania a analizat recenziile de hoteluri pentru a identifica destinațiile unde turiștii sunt cel mai expuși riscului de a întâlni păduchi de pat sau saltele murdare. Studiul a inclus 59 de destinații populare de vacanță din Europa, conform Daily Mail.

Martin Seeley, CEO al companiei, a explicat că mulți călători subestimează riscul. Potrivit acestuia, aducerea acasă a unui singur păduche de pat poate duce rapid la o infestare mult mai mare.

Seeley a precizat că păduchii de pat sunt mici și rămân adesea ascunși în haine, bagaje și mobilier moale. Multe persoane nu își dau seama că i-au adus acasă decât după câteva săptămâni.

De ce infestările se răspândesc rapid

Potrivit expertului, femelele de păduchi de pat pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni. Acest ritm permite infestărilor să se răspândească mult mai rapid decât anticipează majoritatea oamenilor.

Seeley a explicat că ouăle insectelor sunt lipicioase și se pot atașa de haine, bagaje și obiecte personale. Acest lucru face posibilă transportarea lor dintr-o cameră de hotel direct în propria casă, fără ca persoana să observe.

Păduchii de pat pot supraviețui până la un an fără să se hrănească, potrivit expertului. Această capacitate îi face greu de detectat și permite infestărilor să persiste mult timp înainte de a fi descoperite.

Roma, lider detașat al clasamentului

Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind păduchii de pat și paturile murdare la fiecare 1.000 de recenzii. Capitala Italiei a devenit astfel, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe rezultate din studiu.

Italia a mai avut două orașe în top 10: Veneția, pe locul al șaptelea cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, și Florența, pe locul al nouălea cu 10,43. Practic, Italia a reprezentat aproape o treime din destinațiile incluse în clasament.

Grecia, prezentă cu două orașe în top 3

Kavos, stațiunea din Corfu cunoscută pentru viața de noapte, s-a clasat pe locul al doilea cu 19,05 reclamații la 1.000 de recenzii. Atena a urmat imediat pe locul al treilea, cu 18,96 de reclamații.

Faptul că o stațiune de petreceri și o capitală europeană au înregistrat rezultate similare arată că problema nu se limitează la un singur tip de destinație.

Alte orașe europene din clasament

Amsterdam s-a clasat pe locul al patrulea, cu 17,40 plângeri la 1.000 de recenzii. Parisul a urmat pe locul al cincilea, cu 16,02 plângeri, la trei ani după ce capitala franceză a făcut titluri internaționale din cauza păduchilor de pat.

Clasamentul complet al primelor zece destinații este: Roma, Kavos, Atena, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Veneția, Budapesta, Florența și București.

Ce trebuie să verifici într-o cameră de hotel

Potrivit lui Martin Seeley, prima zonă de verificat este chiar salteaua, în special cusăturile, bordurile și etichetele. Aceste locuri oferă numeroase ascunzișuri pentru insecte.

Expertul recomandă inspectarea cadrului patului și a tăbliei, zone unde păduchii de pat se ascund frecvent în îmbinări și crăpături. Mobilierul din apropiere, precum noptierele și scaunele tapițate, merită verificat la fel de atent.

Seeley a precizat că turiștii nu trebuie să caute doar insectele propriu-zise. Petele întunecate, petele de culoarea ruginii, pielea năpârlită și grupurile de ouă minuscule sunt printre primele semne ale unei posibile infestări.

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