Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Surpriză în clasament. Nu Parisul este cel mai infestat oraș cu ploșnițe din Europa

Surpriză în clasament. Nu Parisul este cel mai infestat oraș cu ploșnițe din Europa

Este cel mai cumplit coșmar al oricărui turist: ajungi acasă după vacanța de vis, doar pentru a descoperi că ai adus cu tine un pasager clandestin. În scurt timp, acel pasager clandestin se transformă într-o invazie de sute de insecte care se hrănesc cu sângele tău toată noaptea.
Surpriză în clasament. Nu Parisul este cel mai infestat oraș cu ploșnițe din Europa
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
16 iun. 2026, 17:05, Ştiinţă-Sănătate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pleoșnițele sunt extrem de greu de eliminat și, deoarece se înmulțesc foarte repede, pot deveni o adevărată problemă, potrivit Express.

Pentru a încerca să afle care sunt orașele europene cele mai afectate de pleoșnite, au fost analizate 12,9 milioane de recenzii de hoteluri din 59 de destinații turistice populare.

Pe primul loc s-a clasat una dintre cele mai populare destinații din lume, renumită pentru istoria sa antică și arhitectura uimitoare.

Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind pleoșnițele și paturile murdare la 1.000 de recenzii, ceea ce o face, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe performanțe din studiu.

De fapt, a fost singura destinație analizată care a depășit 30 de reclamații la 1.000 de recenzii.

Roma nu este însă singura reprezentantă a Italiei în top 10. Alte două orașe au intrat în acest clasament.

Veneția s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, în timp ce Florența s-a situat pe locul al nouălea, cu 10,43.

Sfatul unui expert

Dacă ai planuri de călătorie către oricare dintre aceste destinații, există un lucru pe care îl poți face imediat pentru a reduce șansele de a te întoarce acasă cu aceste experiențe neplăcute.

Martin Seeley, CEO și expert în saltele, a declarat: „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii este să-și pună valiza direct pe patul de la hotel imediat ce ajung.Dacă există pleoșnițe, au crescut imediat șansele ca acestea să ajungă bagaj și să călătorească cu tine acasă. Înainte de a despacheta, dedică câteva minute inspectării camerei. Poate părea inutil după o călătorie lungă, dar te-ar putea scuti de o problemă mult mai gravă odată ce ajungi acasă”.

Chiar și o singură pleoșniță poate însemna un dezastru. Martin a spus: „Deoarece ploeșnițele sunt mici și rămân adesea ascunse în haine, mulți oameni nu își dau seama că le-au adus acasă decât după câteva săptămâni.

„Până atunci, ceea ce a început ca o singură pleoșniță s-ar putea să se înmulțească. Femelele pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni, ceea ce permite infestărilor să se răspândească mult mai repede decât se așteaptă mulți oameni”.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da