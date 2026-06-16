Surpriză în clasament. Nu Parisul este cel mai infestat oraș cu ploșnițe din Europa

Pleoșnițele sunt extrem de greu de eliminat și, deoarece se înmulțesc foarte repede, pot deveni o adevărată problemă, potrivit Express.

Pentru a încerca să afle care sunt orașele europene cele mai afectate de pleoșnite, au fost analizate 12,9 milioane de recenzii de hoteluri din 59 de destinații turistice populare.

Pe primul loc s-a clasat una dintre cele mai populare destinații din lume, renumită pentru istoria sa antică și arhitectura uimitoare.

Roma a înregistrat 31,37 de reclamații privind pleoșnițele și paturile murdare la 1.000 de recenzii, ceea ce o face, cu o marjă considerabilă, destinația cu cele mai slabe performanțe din studiu.

De fapt, a fost singura destinație analizată care a depășit 30 de reclamații la 1.000 de recenzii.

Roma nu este însă singura reprezentantă a Italiei în top 10. Alte două orașe au intrat în acest clasament.

Veneția s-a clasat pe locul al șaptelea, cu 12,66 reclamații la 1.000 de recenzii, în timp ce Florența s-a situat pe locul al nouălea, cu 10,43.

Sfatul unui expert

Dacă ai planuri de călătorie către oricare dintre aceste destinații, există un lucru pe care îl poți face imediat pentru a reduce șansele de a te întoarce acasă cu aceste experiențe neplăcute.

Martin Seeley, CEO și expert în saltele, a declarat: „Una dintre cele mai mari greșeli pe care le fac călătorii este să-și pună valiza direct pe patul de la hotel imediat ce ajung.Dacă există pleoșnițe, au crescut imediat șansele ca acestea să ajungă bagaj și să călătorească cu tine acasă. Înainte de a despacheta, dedică câteva minute inspectării camerei. Poate părea inutil după o călătorie lungă, dar te-ar putea scuti de o problemă mult mai gravă odată ce ajungi acasă”.

Chiar și o singură pleoșniță poate însemna un dezastru. Martin a spus: „Deoarece ploeșnițele sunt mici și rămân adesea ascunse în haine, mulți oameni nu își dau seama că le-au adus acasă decât după câteva săptămâni.

„Până atunci, ceea ce a început ca o singură pleoșniță s-ar putea să se înmulțească. Femelele pot depune între 200 și 500 de ouă într-o perioadă de două luni, ceea ce permite infestărilor să se răspândească mult mai repede decât se așteaptă mulți oameni”.