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Femeie filmată în timp ce se plimbă și ține în lesă un bărbat cu părul cărunt

O femeie a fost filmată în timp ce se plimbă pe stradă și ține un bărbat legat cu un lanț de gât, asemenea unui câine ținut în lesă. Bărbatul nu opune rezistență și o urmează pe femeie.
Femeie filmată în timp ce se plimbă și ține în lesă un bărbat cu părul cărunt
sursa foto: captură foto, sursa X
Petru Mazilu
23 iun. 2026, 22:27, Știri externe
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Femeia care se plimbă pe stradă a atras atenția deoarece este urmată de un bărbat cu un lanț de gât. Potrivit Nexta, incidentul s-a produs în Amsterdam.

Imaginile o arată pe femeia care merge la pas în timp ce trage de lanțul atașat la gâtul bărbatului.

Este vorba despre un bărbat mai în vârstă decât femeia. El transportă două genți, una în mână și alta pe spate.

La un moment dat, cei doi traversează o stradă aglomerată. În permanență, bărbatul cu lanț la gât rămâne în urma femeii și nu opune rezistență.

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