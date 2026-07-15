Prima pagină » Politic » Ciucu, despre muncitorii de pe șantiere: Dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte

Ciucu, despre muncitorii de pe șantiere: Dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu a anunțat că primăria monitorizează prezența muncitorilor pe șantiere, dar și că instituția realizează controale. Potrivit monitorizărilor, muncitorii ies la număr, după cum transmite Primarul General al Capitalei.
Ciucu, despre muncitorii de pe șantiere: Dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte
Galerie Foto 7
Sursă foto: Facebook / Ciprian Ciucu
Daiana Rob
15 iul. 2026, 18:00, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Mi se spune că nu sunt muncitori pe șantiere. De aceea monitorizam, mergem pe teren, iar din monitorizări reiese că sunt atâția muncitori câți erau programați. Da, este posibil ca pe un tronson pe lânga care treceți cu mașina să nu vedeți muncitori. Dar un tronson poate avea 5, 5, 6 km și dacă nu sunt acolo, cu siguranță sunt în altă parte”, a declarat Ciucu, într-o postare publicată pe pagina de Facebook. 

Vezi galeria foto
7 poze

Acesta a precizat că „fără șantiere”, „nici un oraș nu se poate repara și nu se poate pune la punct”. Potrivit lui Ciucu, echipele încearcă să se mobilizeze pentru a lucra „cât mai mult” în perioada verii.

Ciucu, în control pe șantier

Primarul General a vizitat șantierul la care se lucrează pe linia de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din Sectorul 2.

În șantier am găsit 52 de muncitori și 16 utilaje, iar pe tot tronsonul erau 106 muncitori și 21 de utilaje”, a raportat Ciucu. 

Potrivit lui Ciucu, lucrările au început în aprilie 2026 și se vor termina în primăvara anului 2027. Acestea constă în înlocuirea a 5,3 km de linie de tramvai pe Bd. Dimitrie Pompeiu – Șos Petricani – Bd. Lacul Tei – Str. Maica Domnului – Str. Reînvierii – Str. Turmelor. Vor fi și lucrări pentru utilități.

Bulevardul va fi lărgit cu două benzi pe sens

Următoarea etapă a lucrărilor vizează supralărgirea și modernizarea bulevardului. Potrivit lui Ciucu, Primăria a scos la licitație lucrările de proiectare și execuție, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie. Valoarea totală estimată este de 256,4 milioane lei.

Lucrările vizează lărgirea bulevardului la două benzi pe sens, trotuare, pistă de bicicletă, spații verzi. 

De asemenea, liniile de tramvai vor fi prelungite pe Bd. Barbu Văcărescu, astfel încât liniile 16 și 36 vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Pe această extindere, se va construi o pasarelă pietonală. 

Potrivit lui Ciucu, se va mai realiza și un drum de legătură între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză. Întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulației, care va decongestiona mult traficul.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Împăcarea momentului în fotbal » Fotografia „interzisă” care i-a dat de gol
GSP.ro
Decorație cu dedicație. Zelenski a inventat un ordin special pentru Ursula von der Leyen și a decorat-o în timpul vizitei de la Kiev
Gandul
El este bărbatul care a făcut infarct, după ce a aflat că fiica lui a făcut un accident rutier. Gheorghe avea doar 45 de ani 🥲
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Ce ar pierde Marea Britanie dacă 100.000 de români ar pleca mâine. Studiul prezentat în Parlamentul britanic care schimbă imaginea diasporei INTERVIU
Libertatea
Trei zodii scapă de probleme la finalul lunii iulie. Începe una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani
CSID
Noua Dacia Spring, surprinsă în teste în România. Primele imagini cu viitorul model electric de 18.000 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da