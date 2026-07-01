Ciucu, după ce a fost să semneze controlul judiciar: Nu mă tem de nimic.

Ciprian Ciucu se declară în continuare nevinovat în fața acuzațiilor procurorilor DNA de luare de mită. La ieșirea din sediul poliției unde s-a prezentat pentru a semna pentru controlul judiciar el a susținut că nu are nimic de ascuns și colaborează cu anchetatorii.

„În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei, vin la controlul judiciar și mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoție”, a declarat primarul general al Capitalei.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a fost pus, pe 18 iunie 2026, sub controlul judiciar al DNA, măsură preventivă instituită de procurori, având în vedere că acesta este acuzat oficial de luare de mită, de la doi cetățeni iordanieni.