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Ciucu, după ce a fost să semneze controlul judiciar: Nu mă tem de nimic.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri după ce a mers la poliție pentru a semna controlul judiciar, că nu are niciun fel de emoții în privința acuzațiilor de luare de mită.
Ciucu, după ce a fost să semneze controlul judiciar: Nu mă tem de nimic.
Laurentiu Marinov
01 iul. 2026, 08:29, Politic
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Ciprian Ciucu se declară în continuare nevinovat în fața acuzațiilor procurorilor DNA de luare de  mită. La ieșirea din sediul poliției unde s-a prezentat pentru a semna pentru controlul judiciar el a susținut că nu are nimic de ascuns și colaborează cu anchetatorii.

„În ceea ce mă privește, sunt încrezător, nu am nimic de ascuns, colaborez cu ei, vin la controlul judiciar și mergem mai departe. Evident că nu este o perioadă deloc ușoară pentru mine, pentru familia mea, dar pentru că știu că eu nu am luat mită, nu am niciun fel de emoție”, a declarat primarul general al Capitalei.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a fost pus, pe 18 iunie 2026, sub controlul judiciar al DNA, măsură preventivă instituită de procurori, având în vedere că acesta este acuzat oficial de luare de mită, de la doi cetățeni iordanieni.

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