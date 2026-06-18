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Ciucu anunță un nou termen pentru modernizarea Prelungirii Ghencea / „Totul va fi gata în doi ani”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că lucrările de modernizare ale Prelungirii Ghencea urmează să se încheie în doi ani, după opt ani de întârzieri.
Ciucu anunță un nou termen pentru modernizarea Prelungirii Ghencea / „Totul va fi gata în doi ani”
Facebook/PMB
Luiza Moldovan
18 iun. 2026, 10:54, Social
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Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că lucrările la proiectul de modernizare a Prelungirii Ghencea au intrat „în linie dreaptă”, după opt ani de întârzieri, și estimează că întregul proiect va fi finalizat în următorii doi ani.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ciucu precizează că pe șantier lucrează zilnic peste 100 de muncitori și zeci de utilaje, iar administrația monitorizează îndeaproape stadiul lucrărilor.

Un șantier care a tărăgănat de 8 ani intră acum în linie dreaptă. Peste 100 de muncitori și zeci de utilaje sunt zilnic la treabă”, scrie Ciprian Ciucu.

Tronsonul 1 – capătul lui 41 – str. Brașov – e aproape de finalizare

Potrivit acestuia, primul tronson, cuprins între terminalul tramvaiului 41 și strada Brașov, este aproape finalizat.

Aici au fost realizate supralărgirea carosabilului la două benzi pe sens, trotuare, pistă pentru biciclete, linia de tramvai și amenajările peisagistice, iar recepția lucrărilor este programată pentru sfârșitul verii.

Tronsonul 2 – Brașov – Râul Doamnei – se lucrează la calea de rulare a tramvaiului

Pe tronsonul al doilea, între strada Brașov și strada Râul Doamnei, supralărgirea drumului este încheiată, iar în prezent se lucrează la calea de rulare a tramvaiului.

Cele mai ample intervenții au loc pe tronsonul dintre Râul Doamnei și Valea Oltului, unde se desfășoară lucrări de deviere a rețelelor electrice și de amenajare a terasamentului pentru noile benzi de circulație.

Primarul a precizat că, după finalizarea acestei etape, traficul va fi mutat pe noul carosabil pentru a permite continuarea lucrărilor la utilități.

Se lucrează la protejarea apeductelor

În paralel, municipalitatea lucrează împreună cu Apa Nova la protejarea apeductelor din zona Școlii Gimnaziale nr. 279.

Potrivit lui Ciucu, soluția tehnică aleasă presupune opt intervenții succesive asupra principalelor rețele de apă, cu devieri temporare de trafic care vor fi anunțate înainte de începerea lucrărilor.

Ce se întâmplă cu celelalte tronsoane

Pe tronsonul dintre Valea Oltului și strada Mărăcineni continuă lucrările la rețelele de apă și canalizare, iluminatul public, terasamente și zidul de protecție al căii de rulare a tramvaiului.

Tronsonul dintre strada Mărăcineni și Pasajul Domnești este în responsabilitatea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit primarului, acesta ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului, însă fără linie de tramvai.

În ceea ce privește viitorul park&ride și bazinele de retenție, edilul a anunțat că autorizația de construire pentru bazine a fost obținută, iar documentația de urbanism pentru parcare este în curs de elaborare.

Totul va fi gata în doi ani”, scrie Ciprian Ciucu.

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