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PMB a lansat licitația pentru modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu. Investiție de peste 250 de milioane de lei

Primăria Municipiului București a lansat marți licitația pentru modernizarea bulevardului Dimitrie Pompeiu. Investiția, de 256 milioane de lei, urmărește lărgirea arterei, extinderea infrastructurii de transport în comun și să realizarea un drum de legătură cu Șoseaua Pipera și Strada Fabrica de Glucoză.
PMB a lansat licitația pentru modernizarea Bulevardului Dimitrie Pompeiu. Investiție de peste 250 de milioane de lei
Sursa foto: Facebook/PMB
Radu Mocanu
23 iun. 2026, 15:55, Social
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Pas important pentru Bd. Dimitrie Pompeiu: am scos la licitație lucrările de supralărgire și modernizare a bulevardului”, notează pe Facebook Primăria Capitalei. 

Primarul general, Ciprian Ciucu, a transmis că proiectul va transforma bulevardul într-o arteră cu două benzi de circulație pe sens, spații verzi, piste pentru biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare extinse.

Proiectul prevede lărgirea bulevardului și extinderea infrastructurii de tramvai până la Bulevardul Barbu Văcărescu, ceea ce va permite conectarea liniilor de tramvai 16 și 36 cu linia 5. De asemenea, peste noua conexiune va fi construită o pasarelă pietonală. 

Investiția include și realizarea unui drum de legătură între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză, măsură „care va decongestiona mult traficul”. 

Valoarea totală a contractului este de 256.418.082 de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 28 iulie, ora 15:00, urmând etapa de evaluare, întocmirea raportului procedurii și semnarea contractului, în cazul în care nu vor exista contestații. 

Câștigătorul licitației va avea la dispoziție 26 de luni de la emiterea ordinului de începere”, mai transmite PMB. 

„Alături de Prelungirea Ghencea, acest proiect este în top trei proiecte prioritare pe care le-am asumat. Este unul dintre cele mai mari și mai importante proiecte de Infrastructură ale Bucureștiului și se află într-o zonă încremenită în timp și în trafic”, a declarat Ciprian Ciucu.

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