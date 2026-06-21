Bolojan despre Ciprian Ciucu: „Îi respect decizia și pornesc de la prezumția de nevinovăție”

Bolojan a afirmat la Digi24 că îi respectă decizia lui Ciucu de a nu mai candida pentru o funcție de conducere în PNL, considerând că aceasta a fost luată pentru a evita expunerea formațiunii la atacuri politice.

El a mai făcut referire și la contextul calendaristic al unor evenimente recente, sugerând că anumite coincidențe pot ridica semne de întrebare, însă a refuzat să avanseze acuzații în lipsa unor date oficiale din dosar.

Separat, premierul interimar a comentat și o decizie a instanței din Ilfov privind un conflict electoral, subliniind importanța accelerării procedurilor judiciare pentru creșterea încrederii în instituții.

Sursa video: Digi 24