Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului, rămâne sub controlul judiciar al DNA. Decizia judecătorilor

Tribunalul București a decis că Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului rămâne sub controlul judiciar al DNA pe o perioadă de 60 de zile. Magistrații au respins contestația edilului asupra măsurii preventive a DNA.

Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, a fost pus, pe 18 iunie 2026, sub controlul judiciar al DNA, măsură preventivă instituită de procurori, având în vedere că acesta este acuzat oficial de luare de mită, de la doi cetățeni iordanieni.

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că, în luna noiembrie 2025, în contextul demersurilor efectuate pentru obținerea certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București, inculpații M.N.K.A. și M.M. ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului CIUCU CIPRIAN, în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce reveneau acestuia în cadrul procedurilor administrative desfășurate la nivelul Primăriei Sectorului 6 București.

În același context, inculpatul S.I. ar fi facilitat acordarea respectivelor foloase, cunoscând scopul urmărit de participanți și contribuind la realizarea legăturii dintre persoanele care au oferit avantajele și funcționarul care urma să beneficieze de acestea, respectiv inculpatul CIUCU CIPRIAN .

Totodată, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea rezonabilă că inculpatul CIUCU CIPRIAN, în calitatea sa de primar al Sectorului 6 București, la acel moment, ar fi primit foloasele menționate anterior în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ce îi reveneau în procedurile administrative referitoare la respectivul proiect imobiliar .

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care: să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului, fără acordul prealabil al organului judiciar competent.

a arătat DNA Inculpaților li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care le revin, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive”,

Procurorii DNA continuă ancheta în cazul Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc

Ancheta în cazul Ciprian Ciucu – Jocurile de Noroc continuă la Secția a II-a a DNA cu noi audieri în cauză.

Complexul dosar a plecat de la Odeta Nestor, o apropiată a Primarul General Ciucu, de pe vremea când acesta era primar al Sectorului 6 și intervențiile infracționale făcute de aceasta la ONJN. Judecătorii Tribunalului București au dispus arestarea în dosar a Odetei Nestor, fosta șefă ONJN și fost președinte al Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND).

În paralel, procurorii anticorupție au făcut și percheziții informatice asupra telefoanelor ridicate de la suspecții în caz iar în dosar a fost audiat și influencer, în calitate de martor, dar și dezvoltatorii iordanieni.

DNA a făcut și percheziții la primăria Sectorului 6 pentru a ridica o serie de înscrisuri în acest caz, având în vedere că faptele care îl privesc pe Ciprian Ciucu vizează activitatea sa de la Primăria Sector 6, funcție pe care acesta a deținut-o în perioada 2020 – 19 decembrie 2025.

În aceeași speță, procurorii DNA au audiat-o și pe jurnalista Denise Rifai, o prietenă a Odetei Nestor. Denise Rifai a fost deja pusă sub acuzare pentru instigare și complicitate la dare de mită în acest caz.

Frații Moh, dezvoltatori imobiliari iordanieni dar și Yuan Ștefan ( cetățean român de origine chineză), asociatul acestora, sunt puși sub acuzare pentru fapte de dare de mită, în cazul primarului Ciucu – acuzat oficial de luare de mită. Toți se află puși de procurorii DNA sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Procurorii suspectează că frații Moh ar fi oferit foloase necuvenite reprezentate de servicii de publicitate și consultanță electorală, prestate în perioada noiembrie-decembrie 2025, destinate susținerii activității politice și electorale a inculpatului Ciprian Ciucu, în schimbul obținerii certificatului de urbanism și a autorizației de construire privind un proiect imobiliar situat în municipiul București pentru societatea Safe Home Invest SRL.