Jackpotul de 1 milion de euro. Mită către secretarul general ONJN, colaborator DNA

După ce au primit probele procurorilor, magistrații Tribunalului București susțin că în perioada noiembrie 2026 – martie 2026, Odeta Nestor a remis sumele de 1000 de euro, 2000 de lei, 500 de euro către secretarul general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, Narcis Godeanu, în legătură cu modul de gestionare, la nivelul ONJN, a unor documentații, petiții și verificări privind operatorii economici din domeniul jocurilor de noroc.

Odeta Nestor ar fi dat 500 de euro și către Directorul Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din cadrul ONJN în legătură cu urgentarea verificărilor documentațiilor depuse de diverse persoane.

Aceeași Odeta Nestor ar fi înlesnit în aprilie 2026 și o promisiune de 100.000 de euro făcută și de celălalt inculpat în dosar, cetățeanul bulgar, în legătură cu finalizarea verificărilor făcute de ONJN ca urmare a petițiilor formulate, într-o manieră favorabilă operatorului economic.

Pe lângă infracțiunile de date de mită și complicitate la dare de mită, Odetei Nestor îi este reținută și infracțiunea de instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității după ce l-a determinat pe secretarul general ONJN să-i permită accesul la înscrisuri comunicare de ONJN la bănci, înscrisuri care conțineau informații nedestinate publicității referitoare la tranzacții financiare, avându-l ca beneficiar pe un câștigător de tip jackpot, în valoare de 5.423.731,42 lei, acordat în martie 2023.

„Acuzaţia formulată împotriva inculpatei are ca punct de plecare situaţia creată în urma petiţiei formulate de …, referitoare la câştigul de tip jackpot în valoare de 5.423.731,42 lei acordat la data de …03.2023 de … contului de joc „[…]”, se arată în motivare.

Odeta Nestor ar fi fost interesată de modalitatea prin care fusese încasat jackpotul de 5,4 milioane de lei (1 milion de euro).

Odeta Nestor înregistrată jumătate de an. Filmări în cafenea

Judecătorii au constatat și existența unor împrejurări concrete privind legătura dintre interesele unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc și exercitarea atribuțiilor unor funcționari ONJN, prin care nu numai că se remitea mită, dar se comunicau și informații din interior, se urmărea circuitul unor petiții și documentații, se influența ritmul sau rezultatul verificărilor și se evitau consecințe administrative sau penale pentru operatorii economici interesați.

Documentul judecătorilor arată cum colaboratorul autorizat al DNA, care era secretarul general al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, a înregistrat-o pe Odeta Nestor timp mai bine de jumătate de an ( din septembrie 2025 – până în martie 2026), în timp ce acesta primea sumele de bani:

„Dialogul indică faptul că interlocutorii au raportat suma la relația stabilită anterior, în care inculpata solicitase sprijin pentru petiții, dosare și situații aflate în circuitul ONJN”

„continuitatea locului și a temei discuțiilor are relevanță deoarece remiterea sumei de 2000 de lei nu apare ca un act izolat, ci ca o nouă manifestare a aceleiași relații în care inculpata solicita informații, sprijin și intervenție instituțională informală din parte unui funcționar public”

„inculpata raporta la atribuțiile sale oficiale, mai exact la poziția deținută în raport cu Direcția Generală de Supraveghere și Control și cu actele întocmite ori verificate la nivelul acestei structuri”

Datele din dosar arată că Odeta Nestor remitea banii – 1000 de euro și 2000 de lei – în aceeași cafenea supravegheată de procurorii DNA, în care se purtau discuțiile și despre dosarele aflate în atenția ONJN. Procurorii dețin și materiale video cu banii remiși.

Judecătorii explică în motivare că o parte din banii dați de Odeta Nestor secretarului general al ONJN (colaborator DNA) ar fi trebuit să ajungă și la directorul Direcției Generale de Informatizare și Monitorizare din ONJN, Gheorghe Vâșcea. O parte din date au fost publicate și de G4Media.

„Relevante sunt și datele privind modalitatea de comunicare. Din actele cauzei rezultă că inculpata a avut o conduită prudentă în relaționare, prin folosirea altor aplicații și prin indicarea unor precauții referitoare la întâlnirea ce urma să aibă loc”, notează judecătorii.

Magistrații subliniază că Odeta Nestor avea o conduită concretă prin care corupea funcționarul public ONJN: discuta cu persoanele interesate, transmitea date cu privire la evoluția verificării, indica modalitatea de contact, stabilea sau comunica suma ce urma să fie acceptată și instruia funcționarul public cu privire la conduita prudentă ce urma să fie adoptată.

Avocații Odetei Nestor au susținut în instanță că aceasta doar dorea clarificarea unor situații juridice, tehnice, în calitate de președinte al unei asociații în domeniul jocurilor de noroc.

45.000 de euro dați în pungă de omul de afaceri bulgar

În același dosar în care procurorii au obținut arestarea Odetei Nestor, DNA l-a filmat și pe omul de afaceri bulgar care dădea colaboratorului DNA de la ONJN suma de 45.000 de euro într-o pungă. Ulterior, în aprilie 2026 , acesta a mai remis 5000 de euro, diferența până la 50.000, reprezentând prima tranșă din cei 100.000 de euro – și i-a predat înscrisuri referitoare la explicațiile oferite de reprezentanții societății în legătură cu petiția aflată în verificare la ONJN. Omul de afaceri bulgar dorea soluționarea favorabilă a verificărilor ONJN.

Omul de afaceri bulgar ar fi promis 100.000 de euro (promisiune) către secretarul general ONJN (colaborator DNA) și ar fi emis:

45.000 de euro în aprilie 2026

5000 de euro în aprilie 2026

50.000 de euro în iunie 2026

„Ultima tranșă a fost predată cu o zi înainte de soluționarea propunerii de arestare preventivă, fiind constatată în flagrant”, arată motivarea.

Magistrații Tribunalului București au concluzionat că măsura arestării preventive pentru Odeta Nestor, dar și pentru omul de afaceri bulgar, este proporțională cu acuzațiile concrete formulate de DNA.

În dosarul complex instrumentat de DNA, și Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, un apropiat al Odetei Nestor, dar și un om de afaceri bulgar, doi oameni de afaceri iordanieni, un cetățean român de origine chineză și jurnalista Denise Rifai sunt puși oficial sub acuzare de DNA pentru fapte de corupție.