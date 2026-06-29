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Accident grav în Neamț: Un TIR s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. Trafic blocat, un bărbat a rămas încarcerat

Un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat pe DN 15B, în județul Neamț, și a lovit o conductă de gaze. Traficul este blocat pe ambele sensuri, iar un bărbat a rămas încarcerat.
Accident grav în Neamț: Un TIR s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. Trafic blocat, un bărbat a rămas încarcerat
Gabriel Pecheanu
29 iun. 2026, 07:13, Social
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Un accident grav s-a produs în această dimineață pe DN 15B, în apropierea localității Pipirig, județul Neamț, după ce un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat și a avariat o conductă de gaze. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, iar circulația rutieră a fost oprită complet pe ambele sensuri de mers.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, autotrenul circula pe DN 15B, între Târgu Neamț și Poiana Largului, când s-a răsturnat pe carosabil și a acroșat o țeavă de gaze.

În urma accidentului, pasagerul din autotren a rămas încarcerat. Acesta este conștient și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Trafic intens la intrările în București

Centrul INFOTRAFIC informează că, în restul țării, circulația se desfășoară în condiții normale pe principalele artere rutiere, inclusiv pe autostrăzile A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Brașov, A7 Ploiești–Adjud, precum și pe DN 1 și DN 7.

În schimb, sunt înregistrate valori ridicate de trafic pe drumurile care converg către Capitală, în special pe A1 București–Pitești, DN 1 Otopeni, DN 1A Mogoșoaia, DN 7 Chitila și pe Centura Capitalei, în zonele Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon.

Recomandările Poliției pentru șoferi pe timp de caniculă

În contextul temperaturilor foarte ridicate prognozate în următoarele zile, Poliția Română le recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a autovehiculelor înainte de plecare, inclusiv funcționarea instalației de aer condiționat și presiunea din pneuri.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să evite deplasările în orele cu temperaturi extreme, să facă pauze regulate pentru hidratare și odihnă și să nu lase niciodată copii sau animale de companie în mașinile parcate, chiar și pentru perioade scurte de timp.

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