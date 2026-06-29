Accident grav în Neamț: Un TIR s-a răsturnat și a lovit o conductă de gaze. Trafic blocat, un bărbat a rămas încarcerat

Un accident grav s-a produs în această dimineață pe DN 15B, în apropierea localității Pipirig, județul Neamț, după ce un TIR încărcat cu alimente s-a răsturnat și a avariat o conductă de gaze. În urma impactului au fost semnalate scurgeri de gaze, iar circulația rutieră a fost oprită complet pe ambele sensuri de mers.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, autotrenul circula pe DN 15B, între Târgu Neamț și Poiana Largului, când s-a răsturnat pe carosabil și a acroșat o țeavă de gaze.

În urma accidentului, pasagerul din autotren a rămas încarcerat. Acesta este conștient și primește îngrijiri medicale la fața locului.