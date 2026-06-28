Cod roșu de caniculă: Restricții pe șoselele din 18 județe

Centrul Infotrafic anunță că, duminică, între orele 12.00 și 20.00, în condițiile avertizării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie (Cod Galben, Cod Portocaliu si Cod Roșu de caniculă), va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe mai multe sectoare de drum național, drumuri expres și autostrăzi.

Sunt vizate aceste categorii de drumuri din județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Botoșani, Caraș-Severin, Covasna, Cluj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu și Suceava.

Excepții

Exceptate de la aceste restricții vor fi transporturile de persoane, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală, vehicule care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturi funerare, transporturi poștale, transporturi de echipamente de prim ajutor, transporturi pentru distribuire de carburanți, transporturi de mărfuri sub temperatură controlată, transporturi pentru tractări vehicule avariate. De asemenea, sunt permise transporturi pentru distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate, transporturi cu vehicule specializate destinate prin construcție salubrizării, transporturi apă îmbuteliată, transporturi produse provenite din exploatări agricole, transporturi militare implicate în exerciții multinaționale și produse alimentare diverse ș.a.

În funcție de evoluția condițiilor meteorologice, restricțiile pot fi ridicate, menținute sau prelungite.

Recomandări pentru șoferi

În condițiile valului de căldură persistent, cu disconfort termic accentuat, polițiștii le recomandă șoferilor:

-înainte de a porni la drum, asigurați-vă că presiunea din pneuri este cea recomandată pentru sezonul cald, iar sistemele de climatizare sunt funcționale. Temperatura ridicată din habitaclu va accentua starea de oboseală ce se manifestă prin întârzierea reacțiilor, dificultate în concentrare, căscat repetat, clipirea foarte deasă sau chiar adormire la volan;

-atenție la faptul că reflexiile date de razele solare foarte puternice pot crea dificultăți conducătorilor auto în perceperea obstacolelor și anticiparea conduitei celorlalți participanți la trafic;

-evitați pe cât posibil călătoriile în jurul după-amiezii, în special șoferii cu probleme de sănătate, iar dacă deplasarea este necesară, să aibă un însoțitor în autovehicul.

-în cazul călătoriilor pe distanțe lungi, efectuați opriri mai dese, în spațiile de servicii sau în parcările amenajate, pentru odihnă și hidratare corespunzătoare, pentru a preveni instalarea stării de oboseală, cu consecințe negative asupra vigilenței la volan;

-păstrați o distanță adecvată față de autovehiculul din față, pentru a putea reacționa în siguranță în caz de nevoie; folosiți centura de siguranță și dispozitivele de fixare pentru protejarea pasagerilor;

-încercați să vă păstrați calmul pe toată durata deplasării și să manifestați respect în trafic, întrucât comportamentul agresiv va spori major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier cu urmări tragice!