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Cel puțin 40 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie în Pakistan

Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 11 au fost rănite după ce un autobuz de pasageri s-a prăbușit vineri într-o râpă adâncă din provincia Balochistan, în sud-vestul Pakistanului, au anunțat autoritățile.
Cel puțin 40 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut într-o prăpastie în Pakistan
Sursa foto: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Oana Antipa
03 iul. 2026, 22:14, Știri externe
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Accidentul s-a produs în zona montană Dana Sar, situată în apropierea graniței dintre provinciile Balochistan și Khyber Pakhtunkhwa, relatează Deutsche Welle.

Autobuzul circula între Quetta și Peshawar

Potrivit autorităților, autobuzul plecase din orașul Quetta și se îndrepta spre Peshawar, când șoferul a pierdut controlul volanului. Vehiculul a părăsit carosabilul și s-a prăbușit într-o râpă cu o adâncime de aproximativ 21-24 de metri.

Șeful centrului de intervenții de urgență din districtul Zhob, Sanaullah Sherani, a declarat că accidentul s-a produs într-o zonă montană greu accesibilă, ceea ce a îngreunat considerabil operațiunile de salvare în primele ore.

Autobuzul era supraaglomerat

Poliția a anunțat că una dintre ipotezele investigate este aceea că autobuzul circula cu viteză excesivă în momentul producerii accidentului. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele tragediei.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului provinciei Balochistan, Shahid Rind, autobuzul era supraaglomerat deoarece preluase pasageri dintr-un alt autocar care se defectase pe traseu. În total, la bord se aflau 48 de persoane.

Operațiune dificilă de salvare

Echipele de intervenție au folosit utilaje speciale și echipamente de tăiere pentru a scoate victimele dintre fiarele contorsionate ale autobuzului.

Răniții au fost transportați la spitalele din apropiere, iar autoritățile au precizat că o parte dintre aceștia se află în stare critică.

Mesaje de condoleanțe din partea autorităților

Președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, și ministrul-șef al provinciei Balochistan, Sarfraz Bugti, au transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor.

Accidentele rutiere grave sunt frecvente în Pakistan

Pakistanul se confruntă frecvent cu accidente rutiere soldate cu numeroase victime, în special pe drumurile montane din regiunile vestice și nordice ale țării. Printre principalele cauze se numără viteza excesivă, supraaglomerarea vehiculelor, infrastructura rutieră deficitară și starea tehnică precară a unor mijloace de transport.

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