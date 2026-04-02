Rockerul Bruce Springsteen își începe turneul politic la Minneapolis. „Actuala administrație de la Casă Albă distruge idealul american”

Bruce Springsteen nu a stat deloc pe gânduri marți seară la primul concert din noul său turneu nord-american, turneul american Land of Hope and Dreams, potrivit Le Figaro.

Un adversar înverșunat al lui Donald Trump, rockerul a declarat publicului de la Target Center din Minneapolis că președintele american „nu suportă adevărul și că actuala Casă Albă distruge idealul american și reputația Statelor Unite în întreaga lume”. Artistul în vârstă de 76 de ani promisese, când a fost anunțat turneul, spectacole „politice” care să reflecte evenimentele actuale. De aici și alegerea de a deschide turneul în Minneapolis, oraș căruia i-a dedicat o melodie în ianuarie, după moartea a doi cetățeni americani în acțiuni ale Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE).

Interpretul piesei „Born in the USA” a demonstrat cu trei zile înainte de concert pe străzile celui mai mare oraș din Minnesota, în sprijinul mișcării anti-Trump „No Kings”, care a mobilizat opt ​​milioane de oameni la nivel național. Marți seară, el a reamintit publicului că țara sa trece prin „vremuri foarte întunecate” și că „valorile americane, susținute timp de 250 de ani, sunt testate ca niciodată”.

Bruce Springsteen: Trump lasă o moștenire dăunătoare Americii

Potrivit lui Bruce Springsteen, administrația Trump lasă o moștenire dăunătoare Americii. „Suntem acum percepuți ca o națiune necinstită, imprevizibilă, prădătoare și iresponsabilă”, a explicat el celor 20.000 de spectatori. „Viețile tinerilor noștri, bărbați și femei, sunt în pericol într-un război neconstituțional și ilegal”.

Rockerul este activ pe toate fronturile. El critică acțiunile poliției de imigrare de luni de zile. Iar acum, își exprimă dezaprobarea față de acțiunile militare ale lui Donald Trump și ale administrației sale în Iran.

Joi dimineață, președintele american a amplificat și mai mult tensiunile amenințând că își va trimite adversarii „înapoi în epoca de piatră” cu bombardamente masive dacă nu ajung la un acord în următoarele săptămâni. Imediat după aceste declarații, armata iraniană a promis atacuri „și mai copleșitoare, mai ample și mai distructive” împotriva Statelor Unite și a Israelului.