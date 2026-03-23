Prima pagină » Știri externe » Statuia lui Columb, instalată lângă Casa Albă. Trump: „Readuc Ziua lui Columb din cenușă”

Statuia lui Columb, instalată lângă Casa Albă. Trump: „Readuc Ziua lui Columb din cenușă”

Instalarea monumentului a fost prezentată de administrația americană drept parte a unui demers de a reafirma simbolic figura exploratorului italian, legându-se și de disputa politică dintre Donald Trump și democrați, în apropierea alegerilor parlamentare.
Maria Miron
23 mart. 2026, 05:11, Știri externe

O statuie a lui Cristofor Columb a fost amplasată duminică pe terenul clădirii Eisenhower, un imobil administrativ de lângă Casa Albă, unde se află birourile personalului.

Anunțul a fost făcut de administrația Donald Trump, care a precizat că statuia este o replică a celei doborâte de protestatatari în portul din Baltimore, în timpul protestelor declanșate după moartea lui George Floyd, bărbatul afro-american ucis de poliție în mai 2020. Atunci, mai multe monumente dedicate lui Columb au fost vandalizate sau înlăturate, ca urmare a criticilor privind rolul său în cucerirea și exploatarea populațiilor indigene.

„Și-a găsit un loc unde poate străluci în pace”

Replica statuii lui Cristofor Columb, realizată în principal din marmură de sculptorul american Will Hemsley, a fost împrumutată guvernului federal de Organizațiile Unite Italo-Americane, un grup de organizații care reprezintă comunitatea italo-americană din SUA. Potrivit Associated Press, reprezentanții acesteia au transmis că statuia „și-a găsit un loc unde poate străluci în pace și poate fi protejată”.

Disputa asupra moștenirii lui Columb

Administrația Donald Trump consideră expediția din 1492 ca un moment istoric pozitiv, începutul colonizării europene în Americi și al dezvoltării lumii moderne. În schimb, în ultimii ani, multe instituții și comunități americane au început să vadă această moștenire și ca pe o perioadă de violențe, exploatare și distrugere a culturilor indigene. Ca urmare, mai multe state și orașe au înlocuit Ziua lui Columb cu Ziua Popoarelor Indigene. În 2021, democratul Joe Biden a devenit primul președinte al SUA care a marcat oficial această zi.

Columb, între Trump și democrați

Donald Trump a criticat în repetate rânduri înlocuirea sărbătorii, spunând că aceasta ar distorsiona istoria.

„În această Casă Albă, Cristofor Columb este un erou”, au transmis reprezentanții actualei administrații americane.

„Readuc Ziua lui Columb din cenușă”, a declarat Donald Trump în campania sa electorală , reluând o temă centrală din discursul său politic, în care acuză opoziția democrată că încearcă să rescrie trecutul și să afecteze simbolurile asociate comunității italo-americane.

Citește și

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Alimentul de post care ne face mai inteligenți, potrivit medicului Vlad Ciurea: „E combustibilul perfect pentru creier”
Gandul
Cât de bogat este, de fapt, Rareș Cojoc? Realitatea financiară a fostului soț al Andreei Popescu depășește orice imaginație
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Donald Trump a anunțat „moartea Iranului” și noua sa țintă: „Cel mai mare dușman al Americii”
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor