Știri externe » Militar american prins cu pariuri de 400.000 de dolari pe operațiunea secretă de capturare a lui Nicolás Maduro

Militar american prins cu pariuri de 400.000 de dolari pe operațiunea secretă de capturare a lui Nicolás Maduro

Un militar al armatei americane a fost arestat după ce a fost inculpat pentru că ar fi folosit informații clasificate pentru a obține câștiguri de peste 400.000 de dolari pe platforma de predicții Polymarket, în legătură cu operațiunea militară americană de capturare a liderului venezuelean Nicolás Maduro, a anunțat Departamentul de Justiție al SUA.
Nicolas Maduro și soția sa, în timp ce sunt duși la instanța din New York. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Gabriel Negreanu
24 apr. 2026, 01:21, Știri externe

Gannon Ken Van Dyke, în vârstă de 38 de ani, din Fayetteville, Carolina de Nord, este acuzat că a participat la planificarea și executarea operațiunii, având acces la informații sensibile, nepublice și clasificate privind momentul și desfășurarea acesteia. Potrivit procurorilor, militarul ar fi folosit aceste informații pentru a plasa pariuri pe rezultatele și calendarul operațiunii pe Polymarket.

Militarul este acuzat, între altele, de încălcarea Commodity Exchange Act, fraudă electronică și efectuarea unei tranzacții monetare ilegale. Dacă va fi găsit vinovat pentru cea mai gravă acuzație, frauda electronică, el riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Pentru celelalte capete de acuzare, pedeapsa maximă poate ajunge la 10 ani de închisoare pentru fiecare.

„Bărbații și femeile în uniformă au acces la informații clasificate pentru a-și îndeplini misiunea în siguranță și eficient și le este interzis să folosească aceste informații extrem de sensibile pentru câștiguri financiare personale”, a declarat Todd Blanche, procurorul general interimar al SUA. El a adăugat că, deși accesul larg la piețele de predicții este un fenomen relativ nou, legile federale privind protejarea informațiilor de securitate națională se aplică pe deplin.

Procurorii descriu cazul drept o formă de folosire abuzivă a unor informații guvernamentale confidențiale pentru profit personal. Van Dyke beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.

 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
Lia Olguţa Vasilescu: „Toată propaganda #rezist rostogolește în buclă știrea că am cerut demisia lui Sorin Grindeanu de la șefia Camerei Deputaților”/”Eu zic să începem cu Ilie Bolojan mai întâi…”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Marina SUA a folosit din nou tunul de punte în luptă, pentru prima dată după aproape 40 de ani
Libertatea
Descoperirea IREALĂ făcută de un medic în corpul unei femei. A trăit 30 de ani cu obiectul străin: „Migrase și stătea cuminte în plămân”
CSID
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor