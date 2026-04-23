Militar american prins cu pariuri de 400.000 de dolari pe operațiunea secretă de capturare a lui Nicolás Maduro

Gannon Ken Van Dyke, în vârstă de 38 de ani, din Fayetteville, Carolina de Nord, este acuzat că a participat la planificarea și executarea operațiunii, având acces la informații sensibile, nepublice și clasificate privind momentul și desfășurarea acesteia. Potrivit procurorilor, militarul ar fi folosit aceste informații pentru a plasa pariuri pe rezultatele și calendarul operațiunii pe Polymarket.

Militarul este acuzat, între altele, de încălcarea Commodity Exchange Act, fraudă electronică și efectuarea unei tranzacții monetare ilegale. Dacă va fi găsit vinovat pentru cea mai gravă acuzație, frauda electronică, el riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare. Pentru celelalte capete de acuzare, pedeapsa maximă poate ajunge la 10 ani de închisoare pentru fiecare.

„Bărbații și femeile în uniformă au acces la informații clasificate pentru a-și îndeplini misiunea în siguranță și eficient și le este interzis să folosească aceste informații extrem de sensibile pentru câștiguri financiare personale”, a declarat Todd Blanche, procurorul general interimar al SUA. El a adăugat că, deși accesul larg la piețele de predicții este un fenomen relativ nou, legile federale privind protejarea informațiilor de securitate națională se aplică pe deplin.

Procurorii descriu cazul drept o formă de folosire abuzivă a unor informații guvernamentale confidențiale pentru profit personal. Van Dyke beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală condamnare definitivă.