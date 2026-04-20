Prima pagină » Știri externe » Iranul promite să riposteze după ce un distrugător american a tras asupra unei nave de marfă

Iranul promite să riposteze după ce un distrugător american a tras asupra unei nave de marfă

Iranul a promis represalii după ce un distrugător american a tras asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian în Golful Oman, duminică, în timp ce aceasta încerca să evite blocada navală americană. Teheranul a condamnat incidentul drept „piraterie armată” și a avertizat că forțele sale vor răspunde în curând.
Mediafax Foto. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
20 apr. 2026, 04:39, Știri externe

Armata iraniană a promis duminică să răspundă după ce un distrugător american a tras foc asupra unei nave de marfă sub pavilion iranian în Golful Oman, care încerca să se sustragă blocadei navale americane,potrivit France24.

„Avertizăm că forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor răspunde în curând și vor lua represalii împotriva acestei pirateriei armate și a armatei americane”, a declarat un purtător de cuvânt al centrului central de comandă al armatei, Khatam Al-Anbiya, citat de agenția de știri ISNA.

Într-o postare pe rețelele de socializare, președintele american Donald Trump a declarat că nava a fost avertizată de un distrugător de rachete ghidate al Marinei SUA în Golful Oman să se oprească, dar nu a făcut-o.

„Nava noastră a Marinei i-a oprit imediat, făcând o gaură în sala motoarelor”, a scris Donald Trump.

Președintele SUA  a spus că pușcașii marini americani aveau custodia navei de marfă, numită Touska, și „vedeau ce se afla la bord!”

Recomandarea video

