Un senator american vrea să interzică mașinile chinezești

Senatorul republican Bernie Moreno pledează pentru o extindere radicală a embargoului american asupra producătorilor auto chinezi și îndeamnă țările occidentale să facă același lucru.
Un senator american vrea să interzică mașinile chinezești
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
03 apr. 2026, 13:51, Știri externe

„E simplu: nicio mașină chinezească pe drumurile americane. Punct. Și aliaților noștri occidentali care lasă acest cancer să le infecteze economiile: întoarceți-vă înainte să fie prea târziu.” Așa a ales senatorul republican Bernie Moreno să-și lanseze ofensiva, într-o postare pe X, potrivit Le Figaro

Declarația senatorului american amintește de un discurs pe care l-a ținut pe 31 martie, în care politicianul republican și-a anunțat intenția de a introduce un proiect de lege care vizează înăsprirea semnificativă a embargoului american asupra vehiculelor chinezești.

După cum relatează Reuters, administrația Biden a implementat reglementări draconice în ianuarie 2025, care au dus, practic, la o interdicție totală a mașinilor chinezești pe piața americană. Justificarea invocată a fost securitatea națională. Vehiculele conectate moderne colectează cantități uriașe de date sensibile despre proprietarii lor.  Prin urmare, permiterea circulației mașinilor fabricate în China pe drumurile americane a fost considerată un risc inacceptabil.

Senatorul are sprijinul industriei auto americane

Pentru Moreno, acest cadru lasă încă prea multe lacune. Proiectul său de lege ar urma să elimine ceea ce el consideră a fi lacune persistente care împiedică producătorii chinezi să acceseze piața prin acorduri de licențiere de software, lanțuri de aprovizionare cu componente sau parteneriate de producție pe teritoriul american.

Se pare că senatorul are sprijinul industriei auto americane. Potrivit Reuters, principalele asociații comerciale din sectorul auto din Statele Unite ale Americii au scris deja guvernului, solicitându-i să împiedice producătorii chinezi să opereze în Statele Unite, înainte de summitul programat pentru luna mai dintre președintele  Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping

