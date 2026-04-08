Partidul Tisza ar putea obține o supermajoritate în parlamentul Ungariei, anunță sondajele de opinie

Partidul Tisza, condus de Peter Magyar ar urma să câștige între 138 și 142 de mandate din totalul de 199, depășind pragul de 133 de locuri necesar pentru obținerea unei supermajorități, potrivit unei proiecții realizate de institutul de sondare Median, citate de Reuters.

Partidului premierului, Viktor Orban, Fidesz ar urma să obțină între 49 și 55 de mandate, în timp ce partidul de extremă dreapta, „Patria Noastră” este estimat la 5-6 locuri în parlament.

Majoritatea de două treimi permite modificarea constituției și a legilor, iar partidul Fidesz a beneficiat de astfel de majorități în cea mai mare parte timpul cât au fost la guvernare, din 2010.

Institutul Median, considerat unul dintre cele mai precise din Ungaria, a anunțat că proiecția a avut la bază cinci sondaje de opinie realizate în lunile februarie și martie, la care au participat cinci mii de persoane.