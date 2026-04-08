Italia condiționează participarea la securizarea Strâmtorii Ormuz de un mandat ONU

„Nu este pe ordinea de zi. Am spus deja că nu vom trimite nave decât dacă există o inițiativă a Națiunilor Unite”, a spus Salvini, citat de Reuters.

Declarația oficialului italian a fost făcută pe fondul încheierii unui armistițiu între Statele Unite și Iran, mediat de Pakistan. Războiul început la finalul lunii februarie a generat o criză energetică internațională ca urmare a blocării Strâmtorii Ormuz, punct tranzitat de 20% din fluxul internațional de petrol.

Pe fondul crizei energetice, mai multe partide din Europa, printre care și formațiunea vicepremierului Salvini, au sugerat reluarea importurilor de energie din Rusia, suspendate după invazia Ucrainei din 2022. Ulterior, Salvini a revenit asupra acestei idei.

„Sper că va veni în curând un moment în care va fi posibil să vorbim despre reconstrucție și cooperare, inclusiv despre parteneriate și energie, odată ce conflictul cu Rusia se va încheia”, spune ministrul de la Roma.

Legat de tensiunile generate între Statele Unite și aliații europeni din cadrul NATO, Salvini a respins speculațiile privind o posibilă retragere a trupelor americane. „Nu cred că există vreo problemă iminentă legată de retragerea trupelor NATO din Europa”, declară vicepremierul.

Italia s-a numărat și printre aliații NATO reticenți în a sprijini acțiunile militare ale Statelor Unite în Iran, refuzând recent accesul aeronavelor militare americane la bazele italiene.