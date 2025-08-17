Prima pagină » Știri externe » Proteste în SUA împotriva planurilor de redesenare a hărții electorale din Texas

Sâmbătă, mii de activiști pro-democrație și sindicaliști au protestat în peste 300 de orașe din 44 de state și Washington D.C împotriva presiunilor puse de președintele Trump pentru redesenarea circumscripțiilor electorale din Texas în favoarea republicanilor, notează Reuters.
Foto: Hepta
Radu Mocanu
17 aug. 2025, 07:22, Social

La manifestații a participat și fostul congressmen, Beto O’Rourke care a susținut în fața manifestanților; „„Ei fac asta pentru că le este frică. Le este teamă de puterea pe care o văd aici, astăzi”.

De asemena, Drucilla Tigner, lidera grupării pro-democrație, Texas for All a anunțat că au fost organizate 300 de manifestații în 44 de state și capitala Washington DC.

Protestele se întâmplă pe fondul inițiativei din Texas de redesenare a hărții electorale pentru a adăuga cinci locuri suplimentare Partidului Republicani. Democrații din Texas au blocat această inițiativă prin părăsirea statului.

Prima sesiune extraordinară convocată de guvernatorul Gregg Abbott s-a încheiat fără vot, iar guvernatorul a anunțat imediat o a doua sesiune pentru a readuce în discuție subiectul. El a acuzat democrații că blochează nu doar redesenarea circumscripțiilor, ci și alte proiecte legislative, precum cel privind măsuri de siguranță împotriva inundațiilor.

În paralel, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a prezentat joi un plan de restructurare a districtelor electorale prin care democrații ar putea câștiga cinci locuri suplimentare în Congres, echilibrând eventualele pierderi cauzate de redesenarea hărții din Texas.