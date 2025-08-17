Proteste în SUA împotriva planurilor de redesenare a hărții electorale din Texas

La manifestații a participat și fostul congressmen, Beto O’Rourke care a susținut în fața manifestanților; „„Ei fac asta pentru că le este frică. Le este teamă de puterea pe care o văd aici, astăzi”.

De asemena, Drucilla Tigner, lidera grupării pro-democrație, Texas for All a anunțat că au fost organizate 300 de manifestații în 44 de state și capitala Washington DC.

Protestele se întâmplă pe fondul inițiativei din Texas de redesenare a hărții electorale pentru a adăuga cinci locuri suplimentare Partidului Republicani. Democrații din Texas au blocat această inițiativă prin părăsirea statului.

Prima sesiune extraordinară convocată de guvernatorul Gregg Abbott s-a încheiat fără vot, iar guvernatorul a anunțat imediat o a doua sesiune pentru a readuce în discuție subiectul. El a acuzat democrații că blochează nu doar redesenarea circumscripțiilor, ci și alte proiecte legislative, precum cel privind măsuri de siguranță împotriva inundațiilor.

În paralel, guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a prezentat joi un plan de restructurare a districtelor electorale prin care democrații ar putea câștiga cinci locuri suplimentare în Congres, echilibrând eventualele pierderi cauzate de redesenarea hărții din Texas.