Elveția declară război zahărului: producătorii reduc voluntar conținutul de zaharuri din alimente și băuturi

În Elveția, marii producători de alimente și băuturi au decis să continue lupta împotriva excesului de zahăr. 21 de companii au semnat din nou joi „Declarația de la Milano”, lansată de guvern în 2015 pentru reducerea treptată a zahărului din produsele procesate, asumându-și astfel noi ținte de reducere voluntară a zahărului până în 2028.

Ținte precise pentru iaurturi, cereale și băuturi răcoritoare

„Iaurturile, brânza proaspătă, băuturile lactate, cerealele pentru micul dejun și răcoritoarele conțin astăzi mult mai puțin zahăr decât acum zece ani, când a fost lansată această inițiativă”, precizează comunicatul Departamentului Federal de Interne.

Noile obiective prevăd scăderi de 10% ale zahărului adăugat în brânza proaspătă, cereale și băuturi lactate și de 5% în iaurturi. Pentru băuturile răcoritoare, reducerea vizată este tot de 10% în următoarele 30 de luni.

Magazinele preferă produsele sărace în zahăr

„Declarația de la Milano este eficientă: în cereale reducerea a ajuns deja la aproape 40%, în iaurturi la 13%, iar în băuturile lactate la peste 14%”, au menționat autoritățile elvețiene. În același timp, rafturile magazinelor găzduiesc din ce în ce mai multe produse fără adaos de zahăr.

Elvețienii consumă în prezent aproximativ 100 de grame de zahăr pe zi, dublu față de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. „Un consum prea ridicat poate duce la obezitate și crește riscul pentru boli precum diabetul de tip 2”, avertizează documentul guvernamental.

Oficiul Federal pentru Siguranța Alimentară și Medicină Veterinară va verifica la finalul lui 2028 dacă țintele au fost atinse.