Avertisment al hidrologilor: Cod portocaliu de inundații în județele Gorj și Mehedinți

Hidrologii spun că în urma „precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate și propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale şi creşteri importante de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale cotelor de inundație”.

Este pericol pe râurile din bazinele hidrografice „Motru – afluenții aferenți sectorului amonte S.H. Broșteni, Jiu – afluenți de dreapta aferenți sectorului aval S.H. Sadu – amonte confluență cu râul Motru, județele: Gorj și Mehedinți”.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinul hidrografic Tismana, au precizat hidrologii.

Avertizarea este valabilă marți până la ora 12.00.