Arafat, despre inundații: „Ploile abundente, majore, sunt absolut fără precedent. Este clar că trebuie să fim pesimiști în evaluări”

Raed Arafat, secretar de stat, a transmis că ploile abundente și fenomenele meteorologice nemaiîntâlnite obligă autoritățile să refacă hărțile de risc și să intensifice măsurile preventive.

Raed Arafat a fost întrebat despre situația zonelor cu risc de inundații, în contextul în care autoritățile analizează necesitatea unor noi indicatori și măsurători pentru a identifica cu precizie zonele vulnerabile și pentru a informa preventiv locuitorii care s-ar putea afla în pericol.

„Noi vedem fenomene care, de fiecare dată, ne fac să spunem că nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situații în ultimele perioade. Și nu doar în România, ci și în alte zone.

Ploile abundente, majore, sunt absolut fără precedent. Este clar că va trebui să începem să privim situația diferit și să reevaluăm riscul, luând în considerare noile provocări care apar.

Aceasta intră în competența mai multor autorități.

În primul rând, fiecare județ trebuie să realizeze harta riscurilor și să efectueze reevaluarea, iar pentru zonele inundabile poate fi necesară o analiză suplimentară la nivelul Apelor Române”, a spus Arafat.

„Trebuie să fim pesimiști în evaluări și să luăm în considerare scenariul cel mai nefavorabil”

Secretarul de stat a precizat că fiecare autoritate trebuie să analizeze aceste aspecte.

Există deja strategii și puncte de vedere emise pentru gestionarea riscurilor, dar este dificil de anticipat evoluția fenomenelor, care până acum au fost evaluate doar pe baza experienței istorice. În prezent, autoritățile se confruntă cu situații fără precedent, cu fenomene care apar succesiv și fiecare este la fel de neobișnuită.

„Ce înseamnă asta? Că trebuie să fim pesimiști în evaluări și să luăm în considerare scenariul cel mai nefavorabil, pentru a ne asigura că prevenim cât mai mult, atât în construcții, cât și în pregătire și în toate aceste aspecte”, precizează Arafat.

Cât despre o perioadă de timp în care problemele cu zonele de risc vor fi rezolvate, secretarul de stat a precizat că nu se poate spune încă, dar că „că există discuții pe aceste teme, nu numai la nivelul României, la nivel european chiar se discută de aceste teme”.