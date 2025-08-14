Raed Arafat: Despăgubirile pentru inundațiile din Neamț și Suceava, acordate după criterii clare

Potrivit șefului DSU, evaluările pagubelor au fost realizate de comitetele județene pentru situații de urgență, cu participarea experților și a tuturor instituțiilor implicate.

Arafat a explicat criteriile după care se vor face despăgubirile, valabile și pentru viitoarele dezastre:

Persoanele cu autorizație de construire sau care nu au nevoie de autorizație și care dețin asigurare vor primi 90% din diferența dintre suma stabilită de comitetul județean și cea plătită de asigurător, plus un avans de 30% pentru începerea lucrărilor de reparații sau reconstrucție.

Persoanele cu autorizație, dar fără asigurare vor primi 70% din valoarea evaluată de comitetul județean.

Persoanele fără autorizație și fără asigurare vor primi 50% din suma evaluată.

Persoanele fără autorizație, dar asigurate vor primi 70% din diferența dintre suma evaluată și cea plătită de asigurător.

Arafat a subliniat importanța respectării legislației privind autorizațiile și asigurările, menționând că acestea garantează despăgubirea în caz de dezastre.

De asemenea, șeful DSU a recomandat ca reconstrucția locuințelor afectate să se realizeze în zone sigure, evitând amplasarea lor în albiile râurilor sau în zonele expuse inundațiilor.

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 26/2025 stabilește cadrul pentru acordarea sumelor, iar Ministerul Muncii va propune săptămâna viitoare hotărârile de guvern pentru alocarea fondurilor către autoritățile locale, a mai precizat Arafat.