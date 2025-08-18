Operațiunile de salvare reluate în Pakistan, în zonele afectate de inundații. Peste 300 de morți

Ploile puternice care au început vineri au provocat pierderi de vieți și distrugeri în mai multe districte din nord, majoritatea victimelor fiind ucise de inundațiile fulgerătoare, potrivit Autorității Naționale pentru Managementul Dezastrelor.

În zonele deluroase, ploile au provocat inundații exteme, precum și alunecări de teren, care au distrus case, clădiri, vehicule și bunuri personale.

Districtul Buner a fost cel mai afectat, cu peste 200 de decese.

Ploaia abundentă din zonele afectate, inclusiv Buner, a obligat echipele de salvare să oprească temporar eforturile de ajutor luni, a declarat pentru Reuters un oficial guvernamental regional. „Prioritatea noastră acum este să deblocăm drumurile, să construim poduri și să aducem ajutor oamenilor afectați”, a spus el.

Bunuri de primă necesitate au fost trimise în zonele afectate, a declarat ministrul informațiilor, Attaullah Tarar, pentru televiziunea locală Geo News. Aceste bunuri includ alimente, medicamente, pături, corturi, un generator electric și pompe de drenaj, a precizat autoritatea pentru managementul dezastrelor într-un comunicat.

Buner, aflat la aproximativ trei ore și jumătate de capitala Islamabad, a fost lovit de o ploaie torențială extremă, un fenomen rar în care peste 100 mm de ploaie cad într-o oră într-o zonă restrânsă, au spus oficialii.