Viituri devastatoare în India și Pakistan: peste 280 de morți și mii de persoane evacuate

Peste 280 de persoane au murit în India și Pakistan, iar zeci sunt date dispărute, după ce ploi violente au declanșat viituri și alunecări de teren, au anunțat vineri autoritățile celor două state.

Echipele de intervenție au salvat aproximativ 1.600 de oameni din două districte montane grav afectate.

Inundațiile au început joi în Kashmirul aflat sub control indian, apoi s-au extins spre nordul și nord-vestul Pakistanului, inclusiv în provincia Khyber Pakhtunkhwa, unde numeroase comunități au fost evacuate.

Viiturile au rănit zeci de oameni și au distrus case și drumuri, îngreunând accesul salvatorilor.

Astfel de fenomene, cunoscute sub numele de „ploi torențiale bruște”, sunt din ce în ce mai frecvente în regiunile himalayene din India și în nordul Pakistanului.

Experții atrag atenția că schimbările climatice contribuie la intensificarea acestor episoade extreme.