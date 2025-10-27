India: Zecii de mii de persoane au fost evacuate înainte de sosirea ciclonului Montha

Autoritățile statelor Andhra Pradesh și Odisha, cele mai vizate de ciclon au anulat concediile personalului serviciilor de intervenții și au dispus închiderea unităților de învățământ din zonele de coastă, notează Reuters.

Agenția indiană de meteorologie a anunțat că ciclonul este așteptat să se transforme într-o furtună severă marți, înainte de a atinge coasta Andhra Pradesh mai târziu în aceeași zi.

Autoritățile din Odisha au avertizat pescarii să nu se aventureze în larg, în timp ce în statul Tamil Nadu s-a emis alertă pentru ploi abundente.

Ciclonul Montha se înscrie în seria de fenomene extreme care lovesc frecvent coasta de est a Indiei.

Cel mai devastator eveniment a avut loc în 1999 când un super ciclon a ucis aproximativ 10.000 de persoane în Odisha.