Taifunul Kalmaegi se apropie de Filipine. Mii de persoane au fost evacuate

Taifunul Kalmaegi se află pe curs de coliziune cu insula Leyte, aducând vânturi de 120 de kilometri (75 de mile) pe oră și rafale de până la 150 km/h, potrivit serviciului național de meteorologie.

„Evacuările sunt în curs de desfășurare în Palo și Tanauan”, a declarat Roel Montesa, responsabil cu dezastrele din Leyte, numind două dintre orașele cel mai afectate de valurile de valuri din 2013, când supertaifunul Haiyan a ucis peste 6.000 de oameni.

Mii de locuitori au fost evacuați de duminică și pe insula vecină Samar, unde se prevăd valuri de trei metri, potrivit unui oficial al apărării civile, Randy Nicart.

„Unele administrații locale recurg la evacuări forțate, inclusiv orașul Guiuan, unde este probabil ca furtuna să ajungă la uscat”, a spus el.

Statul Filipine este lovit în medie de 20 de furtuni și taifunuri în fiecare an, lovind în mod constant zonele predispuse la dezastre, unde milioane de oameni trăiesc în sărăcie.

Cu Kalmaegi, țara din arhipelag a atins deja această medie, a declarat pentru AFP Charmaine Varilla, specialistă a serviciului meteorologic de stat, adăugând că până la sfârșitul lunii decembrie ar putea fi așteptate cel puțin „încă trei până la cinci” furtuni.

Unde s-au efectuat evacuările

Chiar la sud de Leyte, în provincia Insulelor Dinagat, guvernatorul Nilo Demerey a declarat că între 10.000 și 15.000 de persoane au fost mutate preventiv în zone mai sigure.

„Am implementat evacuări preventive în ultimele două zile, cât timp mai este timp”, a declarat el pentru AFP.

Oficialul însărcinat cu dezastrele, Joy Conales, a declarat că locuitorilor din orașul Loreto din Dinagat li s-a spus să evacueze pe zone mai înalte.

Orașul are un dig „spărgător de valuri” înalt de un etaj, menit să protejeze centrul său de valurile mari. Oamenii de știință avertizează că furtunile devin mai puternice din cauza schimbărilor climatice provocate de om.

Filipinele au fost lovite de două furtuni majore în septembrie, inclusiv de supertaifunul Ragasa, care a doborât copaci și a smuls acoperișurile clădirilor și a ucis 14 persoane în țara vecină, Taiwan.