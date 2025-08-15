Inundaţiile au ucis cel puţin 49 de persoane în nord-vestul Pakistanului, în ultimele 24 de ore

Peste 360 de persoane, majoritatea femei şi copii, au murit în incidente provocate de ploi în Pakistan începând cu 26 iunie. Majoritatea deceselor recente au fost raportate în nordul şi nord-vestul Pakistanului, potrivit oficialilor locali, scrie AP.

Cel puţin 10 persoane au murit, joi, după ce au fost luate de viituri în districtul Ghazar din regiunea Gilgit-Baltistan, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului regional, Faizullah Faraq.

Alte 16 persoane, inclusiv femei şi copii, au murit, joi, în districtul Bajaur din provincia Khyber Pakhtunkhwa, în nord-vestul ţării, când o ploaie torenţială a dus la inundaţii. Alţi 17 au fost luaţi de ape şi sunt dispăruţi.

Inundaţiile au lovit şi Battagram, un district din nord-vest, ucigând 10 persoane. Încă 18 persoane sunt date dispărute.

Bilal Faizi, un purtător de cuvânt al serviciilor de urgenţă provinciale din Khyber Pakhtunkhwa, a declarat că salvatorii au lucrat ore în şir pentru a salva 1.300 de turişti după ce au fost prinşi de inundaţii şi alunecări de teren în Valea Siran din districtul Mansehra.