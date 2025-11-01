Cel puțin patru morți și 48 de răniți în urma atacurilor rusești din ultimele 24 de ore în Ucraina

Cel puțin patru civili au fost uciși, iar 48 au fost răniți în ultimele 24 de ore în urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, au anunțat oficialii de la Kiev sâmbătă.

Forțele aeriene ucrainene au precizat că Rusia a folosit 223 de drone în timpul nopții, dintre care aproximativ 140 de tip Shahed, precum și alte tipuri, inclusiv Gerbera și drone de diversiune.

Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 206 dintre ele, însă 17 și-au atins țintele în șapte locații diferite.

În regiunea Zaporojie, guvernatorul Ivan Fedorov a raportat 496 de atacuri asupra a 14 localități.

O persoană a fost ucisă și trei au fost rănite, iar peste 30 de locuințe, un imobil comercial și mai multe infrastructuri au fost avariate.

În Mikolaiv, un atac cu rachetă balistică Iskander-M, echipată cu focos cu dispersie, a ucis o persoană și a rănit 15, printre care un copil aflat în stare moderată, potrivit Kyiv Independent.

O benzinărie și mai multe vehicule au fost distruse, a declarat guvernatorul Vitalii Kim.

În regiunea Herson, atacurile cu drone, artilerie și aviație au vizat peste 20 de localități, inclusiv orașul Herson.

Două persoane au murit și 22 au fost rănite, potrivit guvernatorului Oleksandr Prokudin.

Opt blocuri de apartamente și 15 case au fost grav avariate.

În Sumî, forțele ruse au lansat 82 de atacuri asupra a 31 de localități, rănind șapte persoane.

Au fost folosite bombe ghidate, drone de atac FPV, lansări de grenade din UAV-uri și artilerie reactivă.

Opt locuitori au fost evacuați din zonele de frontieră, iar alerta aeriană a durat peste 15 ore.

În Cernihiv, guvernatorul Viaceslav Chaus a raportat 23 de atacuri care au rănit o persoană și au provocat pagube infrastructurii civile și critice.