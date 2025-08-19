Guvernul acordă ajutoare pentru familiile afectate de inundațiile din Neamț și Suceava

Guvernul va acorda ajutoare familiilor din Neamț și Suceava ale căror case au fost avariate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, după publicarea hotărârii, Ministerul Muncii va începe distribuirea sumelor pentru refacerea locuințelor.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, marți, că Executivul va adopta două hotărâri de guvern care vizează sprijinirea comunităților afectate de calamități naturale.

Primul act normativ prevede reabilitarea infrastructurii publice distruse în județul Maramureș, iar al doilea se referă la sprijinul direct acordat familiilor ale căror locuințe au fost avariate de inundațiile de la sfârșitul lunii iulie, din județele Neamț și Suceava.

„După publicarea hotărârii, vom începe împreună cu colegii de la Ministerul Muncii distribuirea sumelor necesare, astfel încât oamenii să își poată reface cât mai repede casele afectate”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.