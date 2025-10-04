Prima pagină » Meteo » Primul episod de iarnă în zona montană a Moldovei: ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț

Primul episod de iarnă în zona montană a Moldovei: ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț

Nopțile reci din nordul Moldovei au adus primul episod de iarnă în zona montană a județelor Suceava și Neamț, unde ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, fără a provoca însă blocaje în trafic.
Gabriel Pecheanu
04 oct. 2025, 09:34, Social

Vineri noaptea temperaturile au scăzut accentuat, iar precipitațiile s-au transformat în lapoviță și ninsoare în zonele montane ale județelor Suceava și Neamț, apropiindu-se de pragul de îngheț.

Autoritățile au intervenit preventiv pentru a asigura siguranța traficului. Echipele DRDP Iași au folosit 11 autoutilaje (5 la SDN C-lung Moldovenesc și 6 la SDN Piatra Neamț) și au răspândit 51 de tone de material antiderapant pe drumurile naționale din zonă, inclusiv DN 17, DN 17A, DN 17B, DN 18, DN 2E în județul Suceava și DN 12C, DN 15, DN 15C în județul Neamț.

În prezent, circulația pe toate drumurile naționale din Moldova se desfășoară normal, cu precipitații sub formă de ploaie și temperaturi pozitive în toate județele regiunii: 2°C la C-lung Moldovenesc și 9°C la Iași.

De asemenea, județul Botoșani se află sub Cod galben de ceață, cu vizibilitate redusă.

Autoritățile recomandă prudență sporită în trafic și adaptarea vitezei la condițiile meteo.