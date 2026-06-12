Prima pagină » Economic » UE va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor. România s-a opus

UE va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor. România s-a opus

Țările Uniunii Europene au convenit vineri să restrângă circumstanțele în care blocul poate suspenda taxa pe emisiile de carbon aplicată importurilor, ceea ce ar putea contribui la asigurarea unui grad mai mare de certitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon din cadrul blocului.
UE va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor. România s-a opus
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
12 iun. 2026, 18:30, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Miniștrii economiei din UE au aprobat planurile cu o majoritate de voturi, în ciuda faptului că țări precum Slovacia, România și Lituania au refuzat să le susțină, potrivit Reuters.

Taxa de carbon la frontieră a UE impune o taxă asupra emisiilor asociate importurilor de bunuri, inclusiv îngrășăminte, oțel și ciment. Această politică, o premieră mondială, are ca scop protejarea industriilor europene împotriva subcotării de către bunuri mai ieftine și mai poluante din străinătate.

Comisia Europeană a propus inițial ca, în viitor, să poată exclude anumite bunuri de la taxa pe carbon în cazul în care „circumstanțe grave și neprevăzute” nespecificate ar duce la creșterea prețurilor.

Unele guverne și companii au respins această abordare, afirmând că aceasta creează incertitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon, care sunt competitive doar dacă importurile poluante sunt supuse taxei UE pe emisii.

Un proiect al acordului miniștrilor, consultat de Reuters, prevedea că Comisia ar putea propune suspendarea taxei pe carbon numai dacă sunt îndeplinite anumite criterii, printre care creșterea prețului produsului în cauză cu peste 50% în decurs de șase luni, comparativ cu media din ultimii 10 ani.

Țările UE și legislatorii vor negocia regulile finale. Legislatorii UE intenționează, de asemenea, să reducă sau să elimine complet clauza de suspendare.

Franța a condus apelurile după ce războiul din Iran a determinat creșterea costurilor, solicitând suspendarea taxei UE pe carbon pentru îngrășăminte, pentru a ajuta fermierii.

Aceasta a susținut acordul vineri, după ce a obținut concesii care ar avantaja departamentele franceze de peste mări, Guadelupa și Martinica, permițând importurilor de ciment din aceste teritorii să evite taxa în cazul dezastrelor naturale sau al altor situații de urgență.

Odată finalizate, propunerile vor extinde, de asemenea, lista bunurilor care fac obiectul taxei pe carbon, pentru a include produse precum mașinile de spălat și piesele auto.

Recomandarea video

Ilie Bolojan îi dă o replică dură lui Nicușor Dan
G4Media
„Alona”, rivala care i-a făcut coșmaruri Simonei Halep, poze îndrăznețe în Grecia
GSP.ro
Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta
Gandul
De ce a murit saxofonistul Memis Selciuc? Cauza decesului
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Vladimir Putin a anunțat personal câte sute de mii de soldați ruși sunt acum pe front în Ucraina
Libertatea
La câte grade trebuie să setezi aerul condiționat vara pentru a economisi bani la factura de curent. Tehnica recomandată de specialiști
CSID
Cum a reușit un român să parcurgă un milion de kilometri cu un Passat?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia