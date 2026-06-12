UE va îngreuna suspendarea taxei pe emisiile de carbon aplicate importurilor. România s-a opus

Miniștrii economiei din UE au aprobat planurile cu o majoritate de voturi, în ciuda faptului că țări precum Slovacia, România și Lituania au refuzat să le susțină, potrivit Reuters.

Taxa de carbon la frontieră a UE impune o taxă asupra emisiilor asociate importurilor de bunuri, inclusiv îngrășăminte, oțel și ciment. Această politică, o premieră mondială, are ca scop protejarea industriilor europene împotriva subcotării de către bunuri mai ieftine și mai poluante din străinătate.

Comisia Europeană a propus inițial ca, în viitor, să poată exclude anumite bunuri de la taxa pe carbon în cazul în care „circumstanțe grave și neprevăzute” nespecificate ar duce la creșterea prețurilor.

Unele guverne și companii au respins această abordare, afirmând că aceasta creează incertitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon, care sunt competitive doar dacă importurile poluante sunt supuse taxei UE pe emisii.

Un proiect al acordului miniștrilor, consultat de Reuters, prevedea că Comisia ar putea propune suspendarea taxei pe carbon numai dacă sunt îndeplinite anumite criterii, printre care creșterea prețului produsului în cauză cu peste 50% în decurs de șase luni, comparativ cu media din ultimii 10 ani.

Țările UE și legislatorii vor negocia regulile finale. Legislatorii UE intenționează, de asemenea, să reducă sau să elimine complet clauza de suspendare.

Franța a condus apelurile după ce războiul din Iran a determinat creșterea costurilor, solicitând suspendarea taxei UE pe carbon pentru îngrășăminte, pentru a ajuta fermierii.

Aceasta a susținut acordul vineri, după ce a obținut concesii care ar avantaja departamentele franceze de peste mări, Guadelupa și Martinica, permițând importurilor de ciment din aceste teritorii să evite taxa în cazul dezastrelor naturale sau al altor situații de urgență.

Odată finalizate, propunerile vor extinde, de asemenea, lista bunurilor care fac obiectul taxei pe carbon, pentru a include produse precum mașinile de spălat și piesele auto.