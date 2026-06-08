Obiectivul-zero emisii în industria aeronautică pentru 2050 este puțin probabil

Obiectivul colectiv de eliminare a emisiilor nete de carbon a fost declarat de companiile aeriene globale în urmă cu doar cinci ani, în 2021, iar angajamente similare au fost făcute de liderii industriei aviatice naționale și de guverne, inclusiv în Regatul Unit, în 2020, relatează The Guardian.

Cu toate acestea, Willie Walsh, directorul general al Iata, o companie aeriană globală, a declarat că „speranța se estompează rapid” și că ar trebui stabilit un nou „calendar realist”.

Walsh – care a fost directorul executiv al IAG, proprietarul British Airways, până în septembrie 2020 – a declarat că furnizorii de combustibil, guvernele și producătorii de aeronave sunt în mare parte de vină pentru probabila incapacitate de a atinge obiectivul.

Peste jumătate din decarbonizarea planificată a aviației a depins de dezvoltarea combustibililor durabili pentru aviație (SAF), iar restul depinzând de un program global de comercializare a certificatelor de emisii, Corsia, înființat sub egida ONU și a organismului său aeronautic OACI.

Emisii reduse cu 5% până în 2030

Într-un discurs adresat delegaților la summitul anual IATA de la Rio de Janeiro, Walsh a declarat că că guvernele, prin intermediul OACI, au vizat o reducere a emisiilor cu 5% până în 2030 prin utilizarea SAF. Cu toate acestea, el a avertizat: „Ca să fiu sincer, nu există nicio cale de a atinge acest rezultat.”

El a adăugat: „Există încă speranță pentru 2050 – dar aceasta se estompează rapid… Avem nevoie de un dialog urgent pentru a stabili un calendar realist, având în vedere starea actuală de lucruri.”

Deși Walsh a spus că anul 2050 ar putea să nu fie exclus, „rezultatul mai probabil este însă o nouă cronologie care să atingă un punct optim – realistă în contextul mai larg al tranziției energetice globale și suficient de apropiată pentru a răspunde urgențelor schimbărilor climatice și securității energetice”.

Walsh a declarat ulterior pentru The Guardian că companiile aeriene „continuă să facă tot ce am spus că vom face, dar nu putem atinge emisiile net zero în 2050 pe cont propriu”