Trump se răzgândește în privința taxei de 20% pentru navele care trec prin Ormuz, dar vrea acorduri comerciale

Președintele american Donald Trump renunță la planul de a percepe o taxă de 20% din valoarea încărcăturii navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, dar spune că, în schimb, aceasta va fi înlocuită cu acorduri comerciale și investiții ale statelor din Golf în Statele Unite, relatează AP.

Decizia vine într-un moment în care confruntările dintre SUA și Iran se intensifică, iar navele comerciale din regiune sunt în pericol în permanență.

„Investiții masive”

Luni, Trump a anunțat că navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă echivalentă cu 20% din valoarea încărcăturii, pentru a acoperi costurile de securizare a rutei maritime, însă marți acesta și-a schimbat poziția.

„Pe baza unor conversații extrem de productive cu liderii din Orientul Mijlociu, am decis să înlocuiesc taxa de rambursare de 20% a Statelor Unite cu acorduri comerciale și de investiții pe care diferitele state din Golf le vor încheia cu Statele Unite”, a scris Trump, în timp ce comenta că investițiile vor fi „masive”.

Administrația americană menține planul de reintroducere a blocadei porturilor iraniene

Cu toate acestea, administrația americană menține planul de reintroducere a blocadei porturilor iraniene, în timp ce confruntările militare dintre cele două state continuă.

Comandamentul Central al SUA a anunțat noi lovituri asupra unor sisteme de apărare de coastă, instalații de rachete și drone și alte obiective militare din Iran, susținând că operațiunile urmăresc diminuarea capacității Teheranului de a ataca nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz.

La rândul său, Iranul a lansat noi atacuri asupra unor petroliere și a vizat Bahrainul și Iordania, potrivit informațiilor prezentate de autoritățile americane și regionale.

Două petroliere au fost incendiate, iar Organizația Maritimă Internațională a anunțat că doi marinari au murit și alți 14 au fost răniți.

Prețul petrolului Brent a coborât sub 80 de dolari după anunțul lui Trump

Conflictul pune în pericol acordul interimar de pace încheiat anterior între Washington și Teheran, care prevedea menținerea liberului tranzit prin Strâmtoarea Ormuz timp de 60 de zile, pentru a permite continuarea negocierilor privind programul nuclear iranian și alte dosare de securitate.

Escaladarea tensiunilor a avut efecte și asupra piețelor energetice.

Cotația petrolului Brent a depășit temporar 87 de dolari pe baril, înainte de a coborî la aproximativ 78 de dolari după anunțul lui Trump privind renunțarea la taxă.

În paralel, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a avertizat companiile aeriene să evite spațiul aerian al Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și zona Golfului Oman, din cauza riscurilor generate de evoluțiile militare.