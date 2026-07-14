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ICE suspendă majoritatea opririlor în trafic după ce două persoane au fost ucise în Maine și Texas

Serviciul pentru Imigrație și Vamă al Statelor Unite (ICE) a dispus suspendarea, până la noi ordine, a majorității opririlor în trafic efectuate de personalul agenției. Măsura vine după ce două persoane au fost ucise în urma interacțiunilor cu agenții de Imigrație.
ICE suspendă majoritatea opririlor în trafic după ce două persoane au fost ucise în Maine și Texas
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
14 iul. 2026, 19:26, Știri externe
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Agenții din cadrul diviziei de Aplicare a Legii și de Îndepărtare, responsabilă de identificarea, reținerea și deportarea imigranților aflați ilegal în Statele Unite, nu vor mai iniția opriri în trafic până la noi dispoziții, potrivit surselor citate de CNN

Personalul ICE va utiliza alte metode pentru desfășurarea operațiunilor de aplicare a legislației privind imigrația și va coopera cu alte insituții de aplicarea legii atunci când vor executa mandate penale împotriva unor persoane aflate în vehicule. 

Potrivit unui purtător de cuvânt al ICE, instituția își reevaluează permanent procedurile pentru a asigura siguranța agenților și pentru a combate criminalitatea, însă nu a oferit detalii suplimentare privind noile metode pe care le vor utiliza agenții. 

Două incidente mortale în ultimele săptămâni

Măsura vine după ce în ultimele două săptămâni, două persoane au fost ucise în cadrul operațiunilor ICE. 

Luni, un cetățean columbian în vârstă de 26 de ani a fost împușcat de agenții ICE în statul Maine. Cu doar câteva zile înainte, un cetățean mexican aflat în Statele Unite a fost împușcat mortal în timpul unei operațiuni desfășurate de agenți ai serviciului în Houston, statul Texas. 

De asemenea, la începutul anului, în cadrul unei operațiuni de amploare împotriva imigrației ilegale desfășurate în Minneapolis, statul Minnesota, agenții ICE i-au ucis pe Renee Good și Alex Pretti, ambii cetățeni americani. 

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