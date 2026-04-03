Criza care seamănă cu pandemia: zboruri anulate, combustibil scump și niciun calendar pentru redresare

Marile companii aeriene riscă să intre în faliment în câteva săptămâni, a avertizat Gediminas Ziemelis, fondatorul Avia Solutions Group, în contextul în care conflictul din Orientul Mijlociu a generat mii de anulări de zboruri, a scumpit combustibilul cu aproape 50% și a prăbușit rezervările la nivel global.
Andreea Tobias
03 apr. 2026, 07:38, Știri externe

„Dacă situația durează mai mult de o lună, s-ar putea să asistăm la primele falimente ale companiilor aeriene din întreaga lume”, a declarat Ziemelis pentru Bloomberg. Miliardarul din Dubai a comparat criza actuală cu perioada pandemiei de Covid-19: avioane la sol, cerere în scădere bruscă și nicio perspectivă clară de redresare.

Combustibilul, presiunea cea mai mare

În condiții normale, combustibilul reprezintă aproximativ un sfert din costurile operaționale ale unei companii aeriene. Conflictul din Orientul Mijlociu a împins prețul petrolului cu aproape 50% în sus, până la aproximativ 100 de dolari pe baril.

Ca urmare, unele companii au introdus suprataxe suplimentare. Altele au renunțat complet la anumite rute pentru a-și reduce cheltuielile. Disponibilitatea combustibilului pentru avioane a devenit și ea o sursă suplimentară de incertitudine pentru industrie.

Rute deviate, tarife mai mari

Companiile aeriene sunt nevoite să ocolească zone întinse din Orientul Mijlociu. Devierea rutelor adaugă timp și costuri semnificative fiecărui zbor.

Ca răspuns, multe companii europene și asiatice au majorat tarifele și și-au restrâns rețelele de destinații. Conflictul a intrat deja în a cincea săptămână, fără semne clare de dezescaladare.

Operatorii regionali, cei mai afectați

Situația este cea mai gravă pentru companiile cu sediul în regiune. Atacurile cu rachete și drone au generat mii de anulări și au impus evacuarea urgentă a pasagerilor, echipajelor și aeronavelor.

Operatori majori precum Qatar Airways, Gulf Air, flydubai și Air Arabia efectuează revizuiri interne pentru reducerea cheltuielilor și conservarea lichidităților. Pierderile de venituri se ridică la milioane de dolari pe zi.

După criză, profit record – dacă supraviețuiești

Ziemelis a temperat totuși tonul sumbru cu o perspectivă pe termen lung. „După Covid, toate companiile care au supraviețuit au înregistrat profituri record extraordinare. Uneori criza reprezintă o oportunitate”, a spus el.

Precedentul pandemic arată că industria aviației poate reveni rapid după șocuri majore, dar numai pentru cei care rezistă până atunci.

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor