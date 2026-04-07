IFALPA: Piloții companiilor aeriene trebuie să aibă ultimul cuvânt în privința zborurilor în zonele de război

Federația Internațională a Asociațiilor Piloților de Linie (IFALPA) a subliniat, luni, într-un document, faptul că piloții trebuie să aibă un cuvânt de spus „definitiv și nenegociabil”, care să le permită să refuze zborurile în zonele de conflict.

Poziția federației vine în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu se află în a șasea săptămână, iar traficul aerian în regiune este puternic perturbat. Potrivit IFALPA, companiile aeriene ar trebui să recunoască faptul că operațiunile din zonele de conflict pot crea tensiune mentală și emoțională în cabina de pilotaj.

„Decizia comandantului privind desfășurarea sau redirecționarea unui zbor, inclusiv refuzul de a survola o zonă de conflict, trebuie să fie definitivă și nenegociabilă. În plus, această decizie nu trebuie să fie influențată de stimulente financiare sau de altă natură, de repercusiuni asupra carierei sau de alte sancțiuni, sau de presiuni comerciale”, se arată în document, potrivit Reuters.

Federația mai subliniază că în cazul în care piloții operează zboruri în zone de conflict, companiile trebuie să le pună acestora la dispoziție timp de recuperare după zbor, dar și sprijin confidențial.

„Dacă redirecționarea, întârzierea, așteptarea, volumul crescut de muncă, complexitatea devierilor sau incertitudinea sectorului sunt recurente și previzibile, acestea ar trebui să fie incluse în ipotezele de programare, în controalele privind oboseala și în marjele de siguranță ale programului de lucru, cu marje de siguranță suplimentare, cum ar fi suplimentarea personalului de bord, în loc să fie gestionate în mod repetat ca o excepție ad-hoc”, se mai menționează în document.

Companiile aeriene au redus zborurile

Multe companii aeriene au anulat zborurile către destinațiile afectate de conflictul din Orientul Mijlociu. Totuși, altele au decis operarea zborurilor la o capacitate mai redusă. De exemplu, compania Emirates operează în prezent la aproximativ 69% din capacitatea sa normală, iar Qatar Airways la 26%.

Pe de altă parte, atunci când spațiul aerian în regiune este închis temporar, aeronavele au fost întoarse din drum sau chiar deviate către alte destinații.