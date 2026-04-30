Vopsirea părului la salon într-un singur an a ajuns să coste aproape cât trei salarii minime nete

În prezent, 3 din 10 clienți care aleg servicii de vopsire sunt bărbați, segment aflat în creștere, iar vizitele la salon au devenit mai frecvente, la intervale de 4–6 săptămâni. În ansamblu, frecvența vizitelor la salon este de aproximativ trei ori mai mare decât în urmă cu un deceniu, potrivit estimărilor din industrie.

„Aproximativ 70% dintre clienți vin pentru întreținere constantă, nu doar înaintea unui eveniment, iar un client fidel poate ajunge la până la 25 de vizite pe an. În plus, o singură persoană accesează, în medie, 4–5 servicii diferite în același salon, ceea ce arată că îngrijirea personală a devenit parte din rutina lunară. Chiar și în perioade în care consumul este mai atent gestionat, oamenii aleg să își prioritizeze aceste servicii și să își organizeze bugetul astfel încât să își poată menține constant imaginea și starea de bine”, spune Cristian Cosat, fondatorul El Studio.

Cât costă vopsitul părului în România

Pentru femei, întreținerea culorii se face în general la 4–6 săptămâni, ceea ce înseamnă 9–12 vizite pe an. Costurile variază în funcție de lungimea părului și complexitatea serviciului, de la vopsit simplu la tehnici precum balayage sau corecții de culoare.

În practică, prețurile pornesc de la aproximativ 300 de lei și pot depăși 1.500 de lei pentru servicii complexe.

Estimativ, cheltuielile anuale arată astfel:

• aproximativ 2.700 lei/an pentru 9 vizite

• aproximativ 4.500 lei/an pentru 10 vizite

• peste 6.000–7.000 lei/an în cazul serviciilor frecvente sau complexe

În cazul bărbaților, serviciile sunt mai simple și utilizate în special pentru acoperirea firelor albe. Costurile sunt mai reduse, între 100 și 250 de lei pe ședință, ceea ce înseamnă un buget anual de aproximativ 700–1.500 de lei.

De ce crește cererea pentru vopsit

Specialiștii din industrie spun că unul dintre factorii importanți este apariția tot mai timpurie a firelor albe, uneori chiar înainte de vârsta de 30 de ani. Vârsta medie de debut este estimată la 30–35 de ani, ceea ce duce la începerea mai devreme a serviciilor de vopsire și la o utilizare pe termen lung.

În paralel, preferințele se schimbă: sunt căutate tot mai mult nuanțele naturale, ușor de întreținut, în timp ce transformările radicale sunt în scădere. Tehnicile precum balayage sau iluminările discrete rămân printre cele mai solicitate.

La nivel european, piața de produse pentru vopsirea părului depășește 5 miliarde de dolari în 2026 și continuă să crească, potrivit datelor din industrie.

Datele din piață arată și o creștere a frecvenței vizitelor la salon și a numărului de servicii accesate de un client, semn că îngrijirea personală devine o cheltuială recurentă.

În acest context, vopsitul părului rămâne unul dintre serviciile de bază din industria de beauty, cu impact direct asupra veniturilor saloanelor și cu o cerere stabilă pe termen lung