Prima pagină » Știrile zilei » Vopsirea părului la salon într-un singur an a ajuns să coste aproape cât trei salarii minime nete

Vopsirea părului la salon într-un singur an a ajuns să coste aproape cât trei salarii minime nete

Vopsitul părului a devenit al doilea cel mai solicitat serviciu din saloanele de înfrumusețare din România, după tuns, pe fondul creșterii interesului pentru îngrijirea personală și imagine. Date din piață arată că românii ajung să cheltuie anual între 3.000 și 7.000 de lei doar pentru întreținerea culorii părului, în funcție de frecvența vizitelor și tipul de servicii alese.
Vopsirea părului la salon într-un singur an a ajuns să coste aproape cât trei salarii minime nete
Mădălina Dinu
30 apr. 2026, 15:23, Economic

În prezent, 3 din 10 clienți care aleg servicii de vopsire sunt bărbați, segment aflat în creștere, iar vizitele la salon au devenit mai frecvente, la intervale de 4–6 săptămâni. În ansamblu, frecvența vizitelor la salon este de aproximativ trei ori mai mare decât în urmă cu un deceniu, potrivit estimărilor din industrie.

„Aproximativ 70% dintre clienți vin pentru întreținere constantă, nu doar înaintea unui eveniment, iar un client fidel poate ajunge la până la 25 de vizite pe an. În plus, o singură persoană accesează, în medie, 4–5 servicii diferite în același salon, ceea ce arată că îngrijirea personală a devenit parte din rutina lunară. Chiar și în perioade în care consumul este mai atent gestionat, oamenii aleg să își prioritizeze aceste servicii și să își organizeze bugetul astfel încât să își poată menține constant imaginea și starea de bine”, spune Cristian Cosat, fondatorul El Studio.

Cât costă vopsitul părului în România

Pentru femei, întreținerea culorii se face în general la 4–6 săptămâni, ceea ce înseamnă 9–12 vizite pe an. Costurile variază în funcție de lungimea părului și complexitatea serviciului, de la vopsit simplu la tehnici precum balayage sau corecții de culoare.

În practică, prețurile pornesc de la aproximativ 300 de lei și pot depăși 1.500 de lei pentru servicii complexe.

Estimativ, cheltuielile anuale arată astfel:
• aproximativ 2.700 lei/an pentru 9 vizite
• aproximativ 4.500 lei/an pentru 10 vizite
• peste 6.000–7.000 lei/an în cazul serviciilor frecvente sau complexe

În cazul bărbaților, serviciile sunt mai simple și utilizate în special pentru acoperirea firelor albe. Costurile sunt mai reduse, între 100 și 250 de lei pe ședință, ceea ce înseamnă un buget anual de aproximativ 700–1.500 de lei.

De ce crește cererea pentru vopsit

Specialiștii din industrie spun că unul dintre factorii importanți este apariția tot mai timpurie a firelor albe, uneori chiar înainte de vârsta de 30 de ani. Vârsta medie de debut este estimată la 30–35 de ani, ceea ce duce la începerea mai devreme a serviciilor de vopsire și la o utilizare pe termen lung.

În paralel, preferințele se schimbă: sunt căutate tot mai mult nuanțele naturale, ușor de întreținut, în timp ce transformările radicale sunt în scădere. Tehnicile precum balayage sau iluminările discrete rămân printre cele mai solicitate.

La nivel european, piața de produse pentru vopsirea părului depășește 5 miliarde de dolari în 2026 și continuă să crească, potrivit datelor din industrie.

Datele din piață arată și o creștere a frecvenței vizitelor la salon și a numărului de servicii accesate de un client, semn că îngrijirea personală devine o cheltuială recurentă.

În acest context, vopsitul părului rămâne unul dintre serviciile de bază din industria de beauty, cu impact direct asupra veniturilor saloanelor și cu o cerere stabilă pe termen lung

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor