Inflație galopantă într-o țară din America de Sud. Oamenii au început să consume carne de măgar

Criza economică din Argentina a dus la o creștere galopantă a prețurilor alimentelor, iar carnea de măgar a început să fie din ce în ce mai căutată de locuitori, anunță Brasil247.

Statisticile arată că, treptat, argentinienii au renunțat la tradiționala carne de vită și au început să consume din ce mai multă carne de porc și pui. Inflația nu s-a oprit, așa că a crescut foarte mult consumul de ouă și de carne de măgar. Carnea de vită este considerată acum un produs de lux, în timp ce carnea de măgar este o alternativă ieftină.

Statistica arată că prețurile au crescut în ultima luna cu aproximativ 10%. Conform Institutului Național de Statistică, Indicele Prețurilor de Consum a înregistrat în martie cel mai ridicat nivel dintr-un an. Calculată la ultimele 12 luni, inflația este de 32,6%.

Președintele Javier Milei a implementat un amplu program de reforme economice după ce a ajuns la putere, în 2023. Recent, președintele a vorbit despre reforme „pentru următorii 50 de ani”. În cadrul discursului său, Milei a anunțat un pachet de 90 reforme care vizează economia, taxele, codul penal, sistemul electoral, educația, justiția și apărarea.