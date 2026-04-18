Inflație galopantă într-o țară din America de Sud. Oamenii au început să consume carne de măgar

O țară din America de Sud se confruntă din nou cu inflația galopantă. Din cauza prețurilor mari, locuitorii au renunțat la alimentele tradiționale și caută alternative mai ieftine. Statisticile arată că a crescut foarte mult consumul de carne de măgar și de ouă.
sursa foto:pixabay
Petru Mazilu
18 apr. 2026, 18:45, Social

Criza economică din Argentina a dus la o creștere galopantă a prețurilor alimentelor, iar carnea de măgar a început să fie din ce în ce mai căutată de locuitori, anunță Brasil247.

Statisticile arată că, treptat, argentinienii au renunțat la tradiționala carne de vită și au început să consume din ce mai multă carne de porc și pui. Inflația nu s-a oprit, așa că a crescut foarte mult consumul de ouă și de carne de măgar. Carnea de vită este considerată acum un produs de lux, în timp ce carnea de măgar este o alternativă ieftină.

Statistica arată că prețurile au crescut în ultima luna cu aproximativ 10%. Conform Institutului Național de Statistică, Indicele Prețurilor de Consum a înregistrat în martie cel mai ridicat nivel dintr-un an. Calculată la ultimele 12 luni, inflația este de 32,6%.

Președintele Javier Milei a implementat un amplu program de reforme economice după ce a ajuns la putere, în 2023. Recent, președintele a vorbit despre reforme „pentru următorii 50 de ani”. În cadrul discursului său, Milei a anunțat un pachet de 90 reforme care vizează economia, taxele, codul penal, sistemul electoral, educația, justiția și apărarea.

GALERIE FOTO | Festival de bășcălie la adresa PSD, după ce liderii partidului au postat pe rețele sociale afișe identice cu „Momentul Adevărului”
G4Media
Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, îi acuză pe Iohannis şi Cîţu că au falsificat numărul morților de COVID. Care ar fi fost motivul
Gandul
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Italienii au cumpărat, cu 26 de milioane de euro, 90 de autobuze Otokar prin PNRR, dar unele dintre ele sunt prea lungi pentru a fi folosite în orașe
Libertatea
Ecuația cafelei la ibric: Câte lingurițe de cafea se pun la fiecare 100 ml de apă, pentru o aromă perfectă?
CSID
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Promotor