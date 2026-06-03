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Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare. Decizie definitivă a Tribunalului Vrancea privind liberarea condiționată

Fostul ministru de Finanțe și fost primar al Slatinei, Darius Vâlcov, va fi pus în libertate după ce Tribunalul Vrancea a admis, pe 3 iunie 2026, contestația formulată împotriva deciziei Judecătoriei Focșani și a dispus liberarea sa condiționată. Hotărârea este definitivă și urmează să fie pusă în aplicare de îndată.
Darius Vâlcov va fi eliberat din închisoare. Decizie definitivă a Tribunalului Vrancea privind liberarea condiționată
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Romulus Preda
03 iun. 2026, 14:29, Social
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Instanța superioară a desființat sentința anterioară și a admis cererea de liberare condiționată a lui Darius Vâlcov, aflat în executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare. Decizia prevede punerea imediată în libertate, dacă persoana nu este reținută sau arestată într-o altă cauză.

Condamnarea din „dosarul tablourilor”, redusă anterior la 5 ani

Darius Vâlcov executa pedeapsa în așa-numitul „dosar al tablourilor”, în care a fost condamnat definitiv pentru trafic de influență și spălare de bani. Inițial, în 2023, Înalta Curte de Casație și Justiție stabilise o pedeapsă de 6 ani de închisoare, ulterior redusă la 5 ani în urma unei căi extraordinare de atac.

Percheziții, bunuri de lux și o anchetă de corupție de amploare

În timpul anchetei, procurorii au ridicat aproximativ 170 de tablouri și alte bunuri de valoare, suspectate a fi fost achiziționate din sume obținute prin fapte de corupție. Unele dintre acestea ar fi fost ascunse în locații neobișnuite, inclusiv în pereți falși, potrivit rechizitoriului.

Proceduri de extrădare și detenție în România

Înainte de condamnarea definitivă, Darius Vâlcov a părăsit România și a fost localizat în Italia, unde a fost reținut și ulterior extrădat. Acesta a fost adus în țară în vara anului 2023 și încarcerat pentru executarea pedepsei.

Decizia instanței: liberare condiționată și punere în libertate imediată

Potrivit hotărârii Tribunalului Vrancea, instanța admite cererea de liberare condiționată și dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului, în condițiile legii. Decizia este definitivă.

Minuta instanței

„În baza art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedură penală, admite contesta?ia formulată de contestatorul-condamnat Vâlcov Darius Bogdan, deţinut în Penitenciarul Focşani, împotriva Sentinţei penale nr. 336/09.04.2026 pronun?ate de Judecătoria Focşani în dosarul nr. 4426/231/2026. Desfiin?ează în totalitate sentin?a penală contestată şi rejudecând: În baza art. 100 Cod penal, admite cererea de liberare condi?ionată formulată de condamnatul Vâlcov Darius Bogdan. Dispune liberarea condiționată a condamnatului Vâlcov Darius Bogdan din pedeapsa de 5 ani închisoare aplicată prin sentin?a penală nr. 1246/08.12.2025 a Tribunalului București – Secția 1 Penală, definitivă prin decizia penală nr. 130/CO/04.03.2026 a Curții de Apel București – Secția a II- a Penală. Atrage atenţia condamnatului asupra consecin?elor nerespectării prevederilor art. 104 alin. 2 Cod penal, referitoare la revocarea liberării condiționate si executarea restului de pedeapsă, daca după liberarea condiționată condamnatul săvârșește o nouă infracțiune. Dispune punerea de îndată în libertate a condamnatului de sub puterea mandatului de executare nr. 3758/04.03.2026 emis de Tribunalul București – secția I Penală, dacă nu este reținut sau arestat în altă cauză. Constată că petentul a fost asistat de apărător ales. În baza dispoziţiilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.06.2026”.

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