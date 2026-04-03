A doua parte a colecției lui Darius Vâlcov intră la licitație peste trei săptămâni. Artmark scoate la vânzare de peste trei ori mai multe opere și numeroase premiere

Cea de-a doua parte a colecției lui Darius Vâlcov, care va propusă la vânzare în cadrul licitației din 23 aprilie, cuprinde 118 opere, față de cele 34 din prima parte a colecției și mai multe premiere.

Nu puteau lipsi pilonii artei românești

Potrivit organizatorilor, aceasta include o selecție mai amplă, dar nu mai puțin surprinzătoare și atractivă pentru pasionații de artă și colecționari.

„A doua parte a colecției Darius Vâlcov cuprinde o selecție mai generoasă, dar la fel de surprinzătoare. Cuprinde capodopere semnate de artiști care au avut un rol marcant în definirea istoriei artei, tranzacționate la celebrele case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris. Alături de suita de schițe a lui Andy Warhol din faimoasa serie ”In the Bottom of My Garden”, realizată înainte de era Pop-Art, regăsim și o schiță a bunului său prieten Victor Hugo, muză pentru multe din proiectele sale, dar și fotografii mărturii din vremea faimoaselor petreceri de la Studio 54. O premieră în licitațiile publice din România o reprezintă o suită de ceramică semnată Pablo Picasso, dar și o rară selecție de obiecte precolumbiene. Din selecția licitației nu puteau lipsi pilonii artei românești: Theodor Aman, Nicolae Tonitza, Ion Theodorescu-Sion, Nicolae Grigorescu, alături de contemporanii Ștefan Câlția, Jules Perahim sau Victor Brauner”, arată organizatorii.

La prima licitație, din 17 februarie, reprezentanții Casa de Licitații A10 by Artmark au anunțat vânzări de 791.450 de euro și un procent de adjudecare de 100%. Evenimentul de la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală a durat aproape trei ore și a prezentat publicului 34 de lucrări — picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, un ansamblu important de opere cu valoare muzeală.

Și cea de-a doua licitație este menită să aducă fonduri pentru recurarea prejudiciilor calculate de instanță în cazul fostului ministru de Finanțe iubitor de artă.

„Valorificarea are loc în cadrul procedurii de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea unor prejudicii stabilite prin hotărâre penală definitivă. În acest context, lucrări de artă cu circulație internațională revin pe piața liberă de artă. Este o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris”, a transmis casa de licitații cu ocazia primului eveniment.

Potrivit deciziei instanței, în dosarul nr. 1783/1/2023* – inculpatul Darius Vâlcov rămâne să plătească suma de 6.200.000 lei, reprezentând prejudiciu reținut în sarcina sa. Au fost menținute măsurile asiguratorii instituite în vederea recuperării prejudiciului.