Deghizări, intrigi și iubire pe muchie de cuțit: spectacolul care cucerește Bucureștiul – „Bărbierul din Sevilla” pe scena Operei Naționale București

Miercuri, 20 mai, de la ora 18:30, Opera Națională București se transformă în cea mai savuroasă scenă de comedie lirică, ”Bărbierul din Sevilla” de Gioachino Rossini.
Ciprian Demeter
18 mai 2026, 18:37, Cultură-Media
Figaro dă tonul comediei perfecte.

În zorii unei zile însorite, într-o piațetă din Sevilla, Contele Almaviva își joacă viitorul la fereastra Rosinei, tânăra păzită cu gelozie de doctorul Bartolo, dornic să o ia de soție și să pună mâna pe zestrea ei. Serenada contelui răsună în noapte, dar adevărata „armă” intră în scenă odată cu Figaro, bărbierul, intrigantul, mesagerul, maestrul planurilor imposibile. Fost angajat al contelui și actual ”om bun la toate” în casa lui Bartolo, Figaro este motorul unei avalanșe de intrigi: deghizări, scrisori strecurate, vizite ”oficiale” și lecții de canto care ascund declarații de dragoste.
Ești pregătit să descoperi cât de departe poate merge cineva pentru a câștiga inima cuiva… și zestre, dacă se poate?

Almaviva apare mai întâi drept soldat beat, cerând încartiruire, apoi se reîntoarce drept profesor de muzică, înlocuitor fals al lui Don Basilio, ”profesorul de canto” care știe să distrugă reputații la comandă. În timp ce Bartolo moțăie, Rosina și ”Lindoro” își șoptesc iubirea, iar Figaro îl bărbierește pe doctor, furându-i elegant cheia balconului.

Ce se întâmplă când fiecare personaj minte pe toată lumea, dar crede că el e singurul care controlează situația?

Când Bartolo află că Rosina vrea să fugă cu un misterios Lindoro, întărește paza casei. Dar adevărul explodează: Lindoro este, de fapt, Contele Almaviva. Fuga e aproape compromisă, scara dispare, iar în mijlocul haosului intră Don Basilio cu notarul. Contra cost, bineînțeles, Basilio acceptă să fie martor la căsătoria pe care trebuia să o împiedice.

În cele din urmă, Rosina află cine este cu adevărat bărbatul pe care îl iubește, notarul semnează, iar Bartolo rămâne doar cu frustrările și zestrea oferită generos de conte, inclusiv.

Regie: Igor Bergler

Decoruri: Igor Bergler, Raluca Elena Popa

Costume: Raluca Elena Popa

Lumini: Daniel Klinger

Coregrafie: Bianca Patrichi

Maestru de cor: Adrian Ionescu

Asistent regie: Claudia Machedon

Asistent dirijor: Mircea Pădurariu

Dirijor: Ciprian Toderașcu

Distribuția:

Figaro: Iordache Basalic; Rosina: Monica Luca; Contele Almaviva: Bogdan Mihai; Don Bartolo: Vicențiu Țăranu; Don Basilio: Alexandru Matei; Berta: Daniela Cârstea; Fiorello/Sergentul: Daniel Filipescu; Notarul: Andrei Bolohan

Cu participarea Orchestrei, Corului și a Ansamblului de Balet ale Operei Naționale București
Ești pregătit să descoperi cine păcălește pe cine în cea mai savuroasă comedie lirică a primăverii?

Miercuri, 20 mai, de la ora 18:30, Opera Națională București este locul în care pasiunea, umorul și muzica se împletesc într-un spectacol de neuitat, ”Bărbierul din Sevilla”, de Gioachino Rossini, cu intrigi savuroase, deghizări ingenioase și o avalanșă de situații comice care te poartă într-o poveste unde dragostea învinge orice plan, o seară electrizantă, în care fiecare notă și fiecare replică te apropie de un final exploziv.

