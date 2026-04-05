În centrul poveștii se află Figaro și Susanna, doi îndrăgostiți care încearcă să-și ducă la bun sfârșit nunta, în timp ce contele Almaviva își folosește puterea pentru a o seduce pe Susanna, ignorând-o complet pe soția sa. Într-o singură zi, castelul devine un labirint de uși trântite, scrisori anonime, identități schimbate și planuri care se întorc pe dos, într-un ritm amețitor.

Cum poate o singură zi să schimbe totul, să întoarcă servitorii împotriva stăpânilor și să dezvăluie adevăruri pe care nimeni nu vrea să le audă?

Mozart și libretistul Lorenzo Da Ponte demască, într-un stil umoristic tăios, abuzul de putere, ipocrizia și vanitatea, fără să sacrifice un singur moment de tandrețe sau frumusețe muzicală. Fiecare arie devine o confesiune: suspinele Contesei, verva Susannei, furia comică a lui Figaro, nesiguranța adolescentină a lui Cherubino, toate se împletesc într-o partitură care nu îmbătrânește niciodată.

Regie : Sir David Pountney

: Sir David Pountney Scenograf decoruri : Leslie Travers

: Leslie Travers Scenograf costume : Ula Shevtsov

: Ula Shevtsov Lighting designer: Eyal Levi

Eyal Levi Maeștri de cor: Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser

Adrian Ionescu, Ethan Schmeisser Asistenți de regie: Claudia Machedon

Claudia Machedon Mișcare scenică : Beatrice Șerbănescu

: Beatrice Șerbănescu Dirijor : Arnaud Arbet – invitat

: Arnaud Arbet – invitat Distribuția :

: Figaro: Iustinian Zetea; Susanna: Mădălina Barbu; Contesa: Simona Neagu; Contele Almaviva: Adrian Mărcan; Cherubino: Mihaela Ișpan; Don Bartolo: Damian Vlad; Marcellina: Adina Secobeanu; Don Basilio: Liviu Indricău; Curzio: Ioan Coca; Antonio: David Miron; Barbarina: Andreea Guriță Novac

Cu participarea Orchestrei și a Corului Operei Naționale București.

Duminică, 5 aprilie, de la ora 18:30, ești pregătit să râzi, să ți se strângă inima și să simți cum, în spatele comediei, se ascund întrebări foarte actuale despre demnitate, iubire și libertate?