Fifor, mesaj de 1 Mai: Ziua Muncii trebuie să fie despre respect și solidaritate, nu despre lozinci

Deputatul PSD Mihai Fifor a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Muncii, subliniind că 1 Mai ar trebui să reprezinte solidaritatea socială și respectul real pentru oamenii care muncesc, nu doar declarații simbolice sau discursuri politice.
Sursa foto: Facebook/Mihai Fifor
Gabriel Pecheanu
01 mai 2026, 11:14, Politic

În mesajul publicat pe rețelele sociale, liderul social-democrat a afirmat că semnificația zilei de 1 Mai trebuie readusă la valorile sale fundamentale: respectul pentru muncă și responsabilitatea față de oameni.

Potrivit acestuia, solidaritatea socială presupune implicare reală și atenție față de dificultățile cu care se confruntă românii care muncesc zilnic.

Solidaritatea înseamnă să nu te faci că nu vezi și să înțelegi că sunt oameni care muncesc din greu și care, uneori, simt că efortul lor nu mai este de ajuns”, a transmis parlamentarul.

Respectul pentru muncă, dincolo de o singură zi pe an

Deputatul PSD a subliniat că respectul pentru muncă nu trebuie limitat la celebrarea simbolică a Zilei Muncii, ci trebuie reflectat în decizii politice și administrative concrete.

În opinia sa, o societate normală funcționează pe baza corectitudinii, decenței și a unor politici publice care pun oamenii înaintea calculelor economice.

Fifor a evidențiat importanța tratării cu seriozitate a fiecărui angajat care își face meseria „cinstit și responsabil”.

„România reală” — oamenii care susțin economia

În mesajul transmis de la Arad, politicianul a vorbit despre ceea ce a numit „România reală”, formată din oameni care muncesc zilnic și care nu cer privilegii, ci stabilitate, corectitudine și șansa unei vieți mai bune.

El a afirmat că vocea acestor oameni trebuie ascultată și înțeleasă, deoarece ei reprezintă fundamentul dezvoltării economice și sociale a țării.

Apel la responsabilitate politică

Mihai Fifor a concluzionat că Ziua Muncii trebuie să fie un moment de reflecție asupra responsabilității liderilor politici de a construi politici corecte și sustenabile.

1 Mai nu trebuie să fie despre lozinci, ci despre respect și solidaritate”, a transmis acesta, pledând pentru decizii luate cu onestitate și responsabilitate față de cetățeni.

PSD, AUR și PACE au inițiat o moțiune de cenzură

Moțiunea de cenzură depusă de PSD, AUR și PACE – Întâi România a fost citită miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului. Aceasta va fi votată pe 5 mai. Moțiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

