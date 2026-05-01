Irineu Darău cere modificarea criteriilor de clasificare pentru unitățile de cazare vechi de zeci de ani

Oficialul a afirmat că, într-un context economic dificil, românii pot sprijini antreprenorii locali și economia națională alegând să își petreacă vacanțele în țară.

„Trăim ani complicați din punct de vedere economic. Cred că putem face un bine antreprenorilor și economiei dacă alegem mai mult decât în alți ani să ne petrecem vacanțele în România”, a declarat ministrul.

Irineu Darău a subliniat că turismul românesc are nevoie de o promovare mai bine organizată și de o abordare profesionistă, capabilă să valorifice potențialul turistic al țării.

„Cred că trebuie să facem marketing turistic mai mult, mai profesionist și mai integrat. România are un potențial mult mai mare decât îl valorifică în prezent”, a spus acesta.

Potrivit ministrului, bugetul pentru promovarea turistică a crescut în ultimii ani, însă rămâne insuficient în raport cu nevoile reale ale sectorului.

„De la 2,4 milioane de euro am ajuns la 4,5 milioane. Este un pas înainte, dar încă suntem departe de ceea ce ar trebui să însemne o promovare serioasă a României. Nevoia reală este de zeci de milioane de euro”, a precizat Darău.

Ministrul a anunțat că autoritățile încearcă să dezvolte metode alternative de promovare, bazate pe costuri reduse și impact ridicat.

„Încercăm să folosim mijloace mai eficiente și mai puțin costisitoare, inclusiv social media, parteneriate cu evenimente sportive și colaborări cu ambasadori precum Charlie Ottley”, a declarat acesta.

Irineu Darău a vorbit și despre necesitatea înființării unei Organizații de Management al Destinației la nivel național, considerând că aceasta ar putea asigura o promovare profesionistă și coordonată.

„Un OMD național ar permite un marketing profesionist pentru România, bazat pe date și strategie, nu pe improvizații sau decizii punctuale”, a afirmat ministrul.

Totodată, oficialul a anunțat actualizarea criteriilor de clasificare pentru unitățile de cazare, unele dintre acestea fiind neschimbate de mai multe decenii.

„Am pus în transparență ordinul privind criteriile de clasificare. Erau criterii din anii ’90. Este un pas necesar pentru modernizarea turismului”, a concluzionat Irineu Darău.