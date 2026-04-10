Ministrul Economiei: Clădirea din Șoseaua Olteniței, ocupată de 18 ani fără ca statul să încaseze chirie, a revenit în patrimoniul statului

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat că un imobil din Șoseaua Olteniței, folosit timp de 18 ani fără ca statul să încaseze chirie, a revenit în proprietatea publică.

Situația acestui spațiu a ridicat probleme serioase, fiindcă a fost exploatat fără drept, iar veniturile generate nu au ajuns la buget, a declarat Irineu Darău.

Potrivit ministrului, demersurile pentru clarificarea situației au început în vara anului 2025, când statul a reușit să stabilească statutul juridic al clădirii și să o înscrie oficial în patrimoniul său.

În paralel, autoritățile au deschis acțiuni în instanță pentru evacuarea celor care ocupau spațiul fără un titlu legal.

„Mai ţineţi minte clădirea din şoseaua Olteniţei, despre care colegul meu, Radu Miruţă, a descoperit că era ocupată de ani de zile, fără ca statul să încaseze chirie? Pe 1 august 2025, am clarificat situaţia juridică şi am întabulat clădireа în proprietatea statului. În paralel, a fost deschisă acţiunea în instanţă pentru evacuarea celor care ocupau spaţiul fără drept”, a afirmat ministrul Economiei într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Ulterior, instanța a decis evacuarea ocupanților, însă procesul nu s-a încheiat imediat, deoarece aceștia nu au respectat hotărârea judecătorească. Ministerul a continuat procedurile legale și a apelat la executare silită pentru a elibera clădirea.

„Îndată ce am ajuns în minister, am verificat situaţia şi am continuat acţiunea, fiindcă ocupanţii abuzivi nu au avut bunul simt să respecte decizia instanţei. Pentru că spaţiul nu a fost eliberat voluntar, am mers mai departe şi am declanşat procedura de executare silită. În acest context, am primit notificare că spaţirul va fi eliberat”, a mai transmis ministrul.

În tot acest timp, imobilul a fost utilizat de mai multe firme, iar spațiile au fost chiar subînchiriate, fără ca statul să beneficieze de vreun venit. Situația a generat pierderi importante.

„După 18 ani, statul îşi recuperează în sfârşit efectiv un activ care a fost folosit fără drept şi de pe care nu s-a încasat niciun lemn. În tot acest timp, în clădire au funcţionat mai multe firme, iar spaţiile au fost inclusiv subînchiriate, fără ca aceste venituri să ajungă la bugetul public. Am parcurs toate etapele legale, până la capăt, iar rezultatul este clar. Clădirea a revenit în patrimoniul statului”, a adăugat Irineu Darău.

Ministrul a spus că astfel de acțiuni vor continua și în alte cazuri similare. Instituția pe care o conduce va interveni ori de câte ori există situații în care bunurile statului sunt utilizate ilegal, a declarat ministrul.

„Vă asigur că, atâta timp cât voi fi ministru, nu voi tolera astfel de situaţii şi voi livra rezultatele”.